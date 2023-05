Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà mặc đồng điệu

Hai người đẹp khiến fan thích thú khi lần đầu cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế - The New Mentor - với vai trò huấn luyện viên, công bố ngày 15/5. Trong video hậu trường thực hiện bộ ảnh quảng bá đăng tải ngày 18/5, Thanh Hằng (trái) và Hồ Ngọc Hà (phải), mặc đầm cắt xẻ của nhà thiết kế Đỗ Long, để kiểu tóc giống nhau, có hành động tương tác hút hàng nghìn lượt yêu thích. Video: The New Mentor