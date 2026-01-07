Thanh Hằng đóng vai vũ nữ Sài Gòn thập niên 1960

Siêu mẫu Thanh Hằng tái xuất điện ảnh sau bảy năm, hóa thân vũ nữ nổi tiếng ở Sài Gòn thập niên 1960, đóng cùng nghệ sĩ Hồng Ánh.

Trong tác phẩm Madames Thanh Sắc do đạo diễn Thắng Vũ thực hiện, Thanh Hằng vào vai mỹ nhân Cầm Thanh của vũ trường Kim Đô. Đối đầu với cô là Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ sàn nhảy nơi Cầm Thanh biểu diễn, vẻ ngoài sắc sảo, nhiều toan tính.

Từ trái qua: Thanh Hằng, đạo diễn Thắng Vũ, Hồng Ánh trong buổi khai máy sáng 7/1. Phim dự kiến ra mắt tháng 6. Ảnh: Annie

Tác phẩm mang màu sắc drama noir (dòng phim có kịch bản ly kỳ, phổ biến ở Hollywood thập niên 1940-1950). Câu chuyện khai thác góc nhìn của hai phụ nữ, mỗi nhân vật có lối sống khác nhau nhưng đều rơi vào những tình huống khắc nghiệt, bị đẩy đến giới hạn. Thắng Vũ - từng đạo diễn phim Cải mả - cho biết lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật năm 1963.

Thanh Hằng hào hứng khi tái hợp đàn chị Hồng Ánh sau tám năm, kể từ Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Quang Dũng). Khác câu chuyện tình bạn trong phim trước, ở dự án mới, hai diễn viên đảm nhận nhiều cảnh nặng về tâm lý, do cuộc sống nhân vật chứa nhiều ẩn ức. Trong vai trò đồng sản xuất, Thanh Hằng đầu tư vào khâu bối cảnh, trang phục, tái hiện không gian xa hoa ở các vũ trường một thời.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chồng Thanh Hằng - ủng hộ vợ trở lại màn ảnh rộng. Ảnh: Annie

Thanh Hằng, 43 tuổi, quê tại Đà Nẵng. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018. Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn xuất trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Vai diễn trong Nụ hôn thần chết (đạo diễn Quang Dũng) mang về cho cô giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2008" ở Mai Vàng.

Cô tiếp tục ghi dấu ấn trong các phim khác của Quang Dũng như Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ. Năm 2017, Thanh Hằng đóng chính trong Mẹ chồng - phim lấy bối cảnh Nam bộ xưa của đạo diễn Lý Minh Thắng. Năm 2019, cô cùng Chi Pu đóng chính trong phim điện ảnh Chị chị em em. Ngoài diễn xuất, cô còn ra mắt ấn phẩm Mẹ chồng - tiểu thuyết dựa trên bộ phim cùng tên. Năm 2023, cô kết hôn cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh sau thời gian hẹn hò.

Trailer Tháng năm rực rỡ Thanh Hằng (1:00) trong phim "Tháng năm rực rỡ". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật