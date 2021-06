Thanh Duy Idol: 'Tôi loay hoay trong âm nhạc quá lâu'

Ca sĩ Thanh Duy Idol cho biết tìm đến thiền, tập sáng tác vì bị rối loạn cảm xúc khi loay hoay trong âm nhạc suốt hai năm qua.

- Lớn tuổi nhất dàn thí sinh "The heroes" năm nay, vì sao anh quyết định tham gia cuộc thi này?

- Tôi không hoạt động âm nhạc trong thời gian dài do mất cảm hứng. Gần hai năm qua tôi sống khép mình, lắng nghe bản thân và bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên. Tôi sáng tác để xoa dịu nỗi đau, giãi bày những gì khó nói trong lòng. Khi tôi viết được vài bài hát và đang loay hoay tìm cách ra mắt sáng tác của mình thì nhận được lời mời đi thi. Như một cái duyên, tôi nhận lời bước vào hành trình mới. Dàn thí sinh toàn gương mặt trẻ như: Han Sara và Tùng Maru, Mỹ Anh... Họ gọi tôi bằng "chú" và tôi thấy vui vì điều đó. Khi đứng sân khấu cùng họ, tôi thấy mình trẻ hơn. Tôi yêu nhạc và chương trình này như một cơ hội để tôi có thể giới thiệu con người và hình ảnh mới của bản thân.

Mỗi cuộc thi đều có áp lực riêng và tôi không thích tranh đấu. Tôi chỉ muốn hát theo cách mình muốn, ung dung tự tại, đi theo điều con tim mách bảo. Khi vòng thi thố bắt đầu gay gắt, giám khảo cho rằng tôi cũ, nên đổi mới, để phù hợp với thế hệ gen Z. Nhưng thú thật tôi làm không được. Tôi vẫn muốn giữ phong cách đại diện thế hệ 8x. Tôi không xem The heroes như một cuộc thi mà là khu vườn âm nhạc, để mỗi ca sĩ khoe một màu sắc riêng.

Ca sĩ Thanh Duy Idol cho biết mất hai năm anh mới tìm lại được cảm xúc trong âm nhạc. Ảnh: Hoàng Phúc.

- Nỗi đau trong lòng anh là gì?

- Tôi nghĩ vấn đề của bản thân là do yếu tố tâm lý. Mỗi ngày trong tôi đều là ngày chiến đấu với kẻ phá hoại bên trong (inner saboteur). Hắn là một phiên bản khác, đối nghịch phiên bản lạc quan tích cực. Hắn bắt tôi phải đọc, tiếp nhận và tin vào những điều tồi tệ người ta nói về mình. Hắn phủ nhận mọi cố gắng của tôi, rằng tôi chưa đủ tốt, không xứng đáng với những gì đã nhận được. Bên trong tôi tồn tại một con người như thế đấy, khiến tôi luôn ở trong trạng thái rối loạn cảm xúc, bị giằng xé, mâu thuẫn. Điều đó khiến nhiều đêm tôi bị mất ngủ, thấy cạn kiệt nguồn năng lượng.

- Anh làm gì để tránh cảm xúc tiêu cực?

- Tôi tập thiền, quay về nương tựa vào hơi thở, thứ đơn giản nhất mà cũng quan trọng nhất kết nối tôi và sự sống. Việc tập trung vào mỗi hơi thở giúp tôi quên đi những xao động, lăn tăn trong lòng.

- Điều gì khiến anh có lúc thấy bế tắc khi hoạt động âm nhạc?

- Tôi lúc thế này, lúc thế kia nên thú thật rất khó để tìm một con đường phù hợp. Tôi có thể hát được nhiều thể loại, danh sách yêu thích còn có cả nhạc châu Phi, Thụy Điển. Tôi chưa bao giờ sáng tác trước đó, mọi thứ phải nhờ vào nhạc sĩ. Chỉnh sửa một bản phối không phải là việc đơn giản và mấy ai toàn tâm toàn ý cho ca sĩ. Suốt mấy năm trời tôi loay hoay qua những ngày dài chờ đợi một bản hit nhưng không thành công. Tôi không nhiều tiền, lại không có nhiều mối quan hệ.

- Trước nhận xét anh làm MC, diễn viên nổi bật hơn làm ca sĩ, anh nói sao?

- Gần 10 năm là ca sĩ thần tượng, tôi sống như một máy hát. Mọi thứ từ âm nhạc, đến quần áo hình ảnh, đều do công ty lo, đến mức tôi dần mất đi tiếng nói trong chính sản phẩm của mình. Tôi phải làm những điều mà ê-kíp cho là hợp.

Tôi mới nhận ra rằng, hợp hay không phải là do chính tôi trả lời. Tôi chia tay công ty quản lý cũ để tìm con đường tự sản xuất âm nhạc cho bản thân. Song song đó, tôi vẫn phải tham gia các hoạt động khác để đầu tư cho âm nhạc. Dù hoạt ngôn, tôi không xem mình là người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Nhiều chương trình mời tôi làm MC vì cần tôi ở những yếu tố khác như tính giải trí, hài hước. Trong lĩnh vực phim ảnh cũng vậy, nhờ đóng những nhân vật hợp vai nên tôi có những giải thưởng về diễn xuất từ Đập cánh giữ không trung, sau đó tôi còn đóng chính phim kinh dị Dream man - Lời kết bạn chết chóc.

Nhưng tôi nghĩ bản thân được yêu mến nhất vẫn nhờ ca hát. Chưa có nhiều hit, tôi vẫn tự tin nhất ở khả năng này. Các video trong chương trình Gương mặt thân quen, hát cải lương ở Ký ức vui vẻ, đều có vài triệu lượt xem. Tôi được mời biểu diễn khắp nơi từ Nam ra Bắc.

- Cuộc sống của anh suốt hơn một năm trải qua dịch như thế nào?

- Tôi xem nhiều phim tài liệu về môi trường như: Planet earth, Moving art, Life on earth... Tôi cũng xem lại nhiều tác phẩm điện ảnh hay, cảm thấy học được nhiều điều tốt dù vẫn đang ở nhà giãn cách xã hội.

Hiện tại, tôi phải sống bằng tiền dành dụm từ việc đi hát nhiều năm qua. Dịch thực sự ảnh hưởng đến thu nhập vì tôi không có show. Nhưng không sao, nhờ vậy tôi khám phá ra khả năng viết nhạc của mình. Câu nói: "Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra" nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đúng với trường hợp của tôi.

Ca sĩ Thanh Duy tham gia cuộc thi The heroes. Ảnh: Nhân vật cung vấp.

- Ở tuổi 35 anh nhìn nhận cuộc sống như thế nào?

- Tôi trân trọng hiện tại, thường không nuối tiếc điều gì. Mọi việc diễn ra đều có lý do của nó và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tôi yêu bản thân hơn bao giờ hết. Những người đến với tôi càng giúp tôi khẳng định một điều yêu ai không quan trọng bằng việc bạn yêu chính mình thế nào, như câu nói của Rupaul: "If you don't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?" (Nếu bạn không yêu bản thân, làm thế quái nào bạn có thể yêu một ai khác?).

Tôi có vài người bạn thân thiết. Lâu lâu, chúng tôi gặp nhau cười đùa vui vẻ, vô tư vô lo. Chúng tôi đã bên cạnh nhau ở những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời. Tuy nhiên, bản chất ẩn sâu nhất trong tôi vẫn là sự cô đơn. Ai cũng tồn tại một góc khuất, nơi người khác khó chạm vào được. Tôi chọn âm nhạc để giãi bày vì tôi tin âm nhạc có thể len lỏi tận sâu những trái tim khô cứng và chữa lành mọi vết thương.

Thanh Duy: 'Tôi từng bị lối loạn cảm xúc' Thanh Duy biểu diễn tiết mục "Tình anh bán chiếu" trong The heroes. Video: Vina network.

Tâm Giao