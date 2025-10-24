'Thánh ăn' cắt dạ dày sau khi cân nặng chạm mốc 175 kg

Trung QuốcCân nặng 175 kg kèm hàng loạt bệnh chuyển hóa nghiêm trọng, blogger mukbang Shenyang Shanpang buộc phải phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để thoát án tử.

Tin tức Shenyang Shanpang, blogger ẩm thực có hàng triệu người theo dõi, phẫu thuật thu nhỏ dạ dày hôm 19/10 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc. Do thói quen ăn uống vô độ để phục vụ các buổi phát sóng mukbang (livestream ăn uống), cân nặng của người đàn ông này tăng vọt, dẫn đến chẩn đoán kháng insulin và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng. Bốn ngày sau ca mổ, Shanpang giảm 12,5 kg, có thể tự đi lại. Mục tiêu anh đặt ra là giảm cân nặng xuống còn 75 kg.

Bác sĩ phẫu thuật cho biết dạ dày của nam blogger lớn gấp 3-4 lần người bình thường. Để tránh lặp lại bi kịch của "thánh ăn" Bubble Dragon (qua đời ở tuổi 29 vì ăn uống vô độ), Shanpang chọn phẫu thuật cắt dạ dày hình ống qua nội soi.

Shanpang giảm được hơn 12 kg sau vài ngày phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. Ảnh: 163

Trước ca mổ, sức khỏe của anh ở mức báo động. Shanpang thú nhận ở tuổi 20, huyết áp của anh cao tới 220, đường huyết ở ngưỡng nguy hiểm, nhưng anh "quá sợ hãi để đi khám". Tình trạng béo phì khiến blogger chỉ có thể ngủ ngồi vì "nằm xuống tim không chịu nổi", ngay cả việc đi vệ sinh cũng trở nên khó khăn.

"Nếu không phẫu thuật, tôi có thể chỉ sống được ba năm. Nếu làm, tôi có thể sống thêm 30 năm nữa", Shanpang chia sẻ về quyết định của mình. Anh cũng tâm sự không có tài năng nào khác, cách duy nhất để thu hút sự chú ý là "ăn thật". "Tôi làm truyền thông ẩm thực để kiếm sống. Chỉ cần người hâm mộ vui, thế nào cũng được", anh nói.

Trường hợp của Shanpang một lần nữa phơi bày góc tối của ngành công nghiệp livestream ẩm thực, nơi các nội dung kỳ quái, phản khoa học được thuật toán của nền tảng ưu tiên hiển thị để thu hút lượt xem, theo Sina. Một số người xem bày tỏ sự thông cảm, cho rằng đây là lựa chọn "vì cuộc sống", trong khi nhiều người khác chỉ trích đây là hành vi "đổi mạng lấy tiền".

Bác sĩ Li Xiaocui, Bệnh viện Xuanwu thuộc Đại học Y Thủ đô ở Bắc Kinh, cảnh báo việc ăn uống quá độ lâu dài có thể dẫn đến rối loạn nội tiết, gây cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, "thậm chí đột tử trong trường hợp nghiêm trọng". Bà cũng lo ngại về hành vi "ăn trước, nôn sau" để duy trì nội dung của một số streamer. Việc trào ngược axit dạ dày lặp lại làm bỏng thực quản, tăng nguy cơ ung thư.

Shanpang có lượng người theo dõi đông đảo nhờ các video mukbang đồ ăn. Ảnh: Oriental Daily

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh phẫu thuật thu nhỏ dạ dày không phải là giải pháp cho mọi người. Tờ Yangcheng Evening News dẫn lời bác sĩ Li Zhen, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Bệnh Béo phì và Chuyển hóa, bệnh viện Trung Nam (Đại học Vũ Hán), cho biết phẫu thuật này chỉ được khuyến nghị cho các trường hợp nghiêm trọng. Theo quy định, phương pháp này được xem xét khi chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt quá 32.5. Nếu BMI trong khoảng 27.5 đến 32.5, bệnh nhân phải có ít nhất hai bệnh lý chuyển hóa đi kèm (như tiểu đường loại 2, tăng huyết áp) không thể kiểm soát bằng phương pháp thông thường.

Các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng phẫu thuật ở người có cân nặng bình thường có thể gây hậu quả nghiêm trọng như suy dinh dưỡng và hội chứng ruột ngắn, lợi bất cập hại. Bệnh nhân tiểu đường type 1 hoặc có vấn đề tâm lý nặng cũng không phù hợp với loại phẫu thuật này.

Bình Minh (Theo Sin Chew Daily, Sina, Guangming daily)