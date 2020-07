Thăng trầm trong quan hệ Trump - Kanye West

Năm 2009, Kanye West lên sân khấu "cướp mic" của ca sĩ Taylor Swift khi cô nhận giải thưởng MTV Video Music Awards (VMAs). Trump lên án hành động này là "đáng ghê tởm".

Kanye West (phải) và Trump tại New York cuối năm 2016. Ảnh: Reuters.

MV You Belong With Me của Swift đã đánh bại MV Single Ladies của Beyoncé để giành giải MV của nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Không hài lòng với kết quả này, West lên sân khấu cướp lời Swift khi cô đang phát biểu nhận giải và nói rằng: "Taylor này, tôi rất mừng cho cô, tôi sẽ để cô phát biểu xong, nhưng Beyoncé có một trong những video hay nhất mọi thời đại". Hành động của West khiến cả Swift và khán giả sửng sốt.

Hôm sau, Trump nói với trang tin TMZ rằng: "Anh ta thực ra chẳng quan tâm đến Beyoncé. Đó là chiêu trò để gây sự chú ý". Trump nói thêm rằng ông muốn tẩy chay West để tránh lùm xùm lặp lại.

Thái độ của Trump với West dường như thay đổi vào năm 2014 khi trong một lần xuất hiện trên chương trình tin tức Extra, ông chúc mừng West và Kardashian vì họ sắp làm đám cưới. Ông nói với người dẫn chương trình Mario Lopez rằng ông quen thân cặp vợ chồng và cả hai đều rất tốt.

Một năm sau, West được tôn vinh với giải Video Vanguard (có đóng góp lớn cho nền âm nhạc và văn hóa đại chúng) trong lễ trao giải MTV VMAs năm 2015. Anh chia sẻ kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2020 trong bài phát biểu dài 13 phút. Hai tháng trước đó, Trump đã tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2016. Trump gọi tuyên bố của West là "thú vị", nói rằng rapper là một "anh chàng tốt" và hy vọng một ngày nào đó hai người sẽ là đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong một buổi biểu diễn tại California tháng 11/2016, West cho biết anh không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016 nhưng nếu có, anh sẽ chọn Trump. West đến Tháp Trump để gặp Tổng thống đắc cử vào tháng 12/2016. West đăng tweet cho biết anh gặp Trump để thảo luận về "các vấn đề đa văn hóa". Những tweet về cuộc gặp này bị xóa vào năm 2017.

Tháng 4/2018, West đăng một loạt tweet bày tỏ sự ngưỡng mộ với Trump, gọi Trump là "người anh em" và nhấn mạnh hai người đều có "năng lượng rồng". Trump đáp lại rằng "cảm ơn, Kanye, rất tuyệt".

Ca sĩ John Legend sau đó nhắn tin cho West, khuyên anh nghĩ lại về việc ủng hộ Trump. West đã đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của họ trên Twitter.

Trong khi đó, ca sĩ Chance the Rapper thể hiện sự ủng hộ với West, đăng tweet rằng: "Những người da màu không cứ phải là người Dân chủ". Tuy nhiên, anh sau đó đã xin lỗi về dòng tweet này.

West tiếp tục thể hiện mối quan hệ tốt với Trump bằng cách thăm Nhà Trắng vào cuối năm 2018 và đội chiếc mũ màu đỏ có khẩu hiệu "Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại". Trump và West đã thảo luận về phúc lợi xã hội, cải cách nhà tù và sức khỏe tâm thần. West nói rằng việc đội chiếc mũ đỏ khiến anh cảm thấy mình như siêu nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ hồi tháng 4, West cho biết anh sẽ đi bỏ phiếu năm nay và ám chỉ Trump sẽ là ứng viên anh ủng hộ. "Chúng ta đều biết tôi sẽ bầu cho ai. Nhưng tôi sẽ không nói công khai vì màu da của tôi", anh nói.

West có mối quan hệ thân thiện với Trump hơn so với hai tổng thống tiền nhiệm. Trong một chương trình truyền hình năm 2005 để hỗ trợ cho người chịu ảnh hưởng bởi bão Katrina, West nói: "George W. Bush không quan tâm đến người da màu".

Vài năm sau, khi nhìn lại nhiệm kỳ của mình, Bush nói rằng khoảnh khắc ông nghe lời bình luận của West là "thời điểm tồi tệ nhất". Obama từng gọi West là "gã đần" vì sự cố giật mic của Taylor Swift năm 2009.

Tuy nhiên, ngày 4/7, West thông báo anh sẽ trở thành đối thủ của Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Vài ngày sau, West chia sẻ rõ hơn về tầm nhìn của mình với Forbes, cho biết anh tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Các nhà quan sát chỉ ra rằng thời hạn đăng ký làm ứng viên độc lập đã qua ở 6 bang và đang cận kề ở 7 bang khác.

West cho biết anh không còn ủng hộ Trump, nói rằng Tổng thống đang vướng vào "mớ hỗn độn". "Với cuộc phỏng vấn này, tôi bỏ chiếc mũ đỏ xuống", rapper nói.

Trump nhận xét việc West tranh cử tổng thống là "điều thú vị" nhưng nhấn mạnh rapper không có nhiều cơ hội vì gia nhập cuộc đua quá muộn. "Cậu ấy sẽ phải xem đây là cuộc tranh cử thử để chuẩn bị cho 4 năm nữa", Tổng thống nói.

West nổi tiếng trong cộng đồng người trẻ da màu, những người thường có xu hướng bầu cho đảng Dân chủ. Hồi tháng 9/2015, theo kết quả một cuộc khảo sát, 25% số cử tri da màu ở Mỹ nói họ sẽ cân nhắc bầu cho anh, và cử tri Dân chủ ưa thích West hơn so với cử tri Cộng hòa. West bác bỏ ý kiến cho rằng anh đang ngầm giúp Trump bằng cách chia rẽ cử tri da màu và gây tổn hại cơ hội đắc cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Tuy nhiên, nhiều người không tin West thực sự nghiêm túc với mục tiêu chính trị của mình và rapper này cũng khó tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trump hay Biden.

"West không đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu ở hầu hết các bang. Anh ấy cũng chưa có một nền tảng chiến dịch chắc chắn, không có nhóm cử tri trung thành, chưa thể hiện quan điểm rõ ràng ở bất kỳ vấn đề nào. Anh ấy chỉ nổi tiếng trong nhóm cử tri trẻ tuổi nhưng điều đó chưa đủ để biến West trở thành một ứng viên triển vọng và chắc chắn không phải mối đe dọa đối với hai ứng viên tổng thống hàng đầu", Matt Klink, chủ tịch công ty tư vấn chiến lược truyền thông và quan hệ công chúng Klink Campaigns Inc, nói.

"Nếu West thực sự nghiêm túc, anh ấy phải bắt đầu từ rất lâu rồi", John Mark Hansen, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago, nhận xét.

Phương Vũ (Theo SCMP)