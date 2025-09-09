Thăng cấp bậc hàm Trung tá đối với nam cảnh sát hy sinh khi bắt tội phạm

Đăk LăkBộ Công an thăng cấp bậc hàm lên Trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh - hy sinh khi truy bắt tội phạm ở xã Xuân Lộc.

Quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Thiếu tá Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, ký ngày 9/9.

Hôm qua, tổ công tác gồm thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng nhiều cán bộ Công an xã Xuân Lộc nhận nhiệm vụ truy tìm Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, nghi can gây thương tích cho chị dâu 36 tuổi sống cùng nhà)

Đến 10h30, tổ công tác phát hiện Ty bỏ chạy từ nhà ra khu vực rừng keo thuộc thôn 4 nên truy đuổi. Bị mất dấu nghi can, các cán bộ công an chia nhau tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, thành viên tổ công tác phát hiện thiếu tá Cánh đã tử vong với nhiều vết thương.

Công an xã Xuân Lộc huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp Công an tỉnh Đăk Lăk truy bắt Ty.

Thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, Ty sau đó trốn về nhà cố thủ. Nhiều lực lượng đã bao vây căn nhà, nổ súng xông vào khống chế Ty. Bước đầu, hắn bị xác định đã đâm lén thiếu tá Cánh.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh được thăng cấp bậc hàm lên Trung tá. Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk

Sáng nay, ngôi nhà nhỏ của thiếu tá Cánh ở xã Xuân Lộc chật kín người thân, hàng xóm đến chia buồn. Nhiều người không kìm được nước mắt trước sự hy sinh đột ngột của anh.

Thiếu tá Cánh là trụ cột, đang chăm sóc mẹ già, vợ 26 tuổi đang mang thai và con trai 4 tuổi. Chị Nguyễn Thị Thu Thắm, vợ thiếu tá Cánh, cho biết chồng là người sống trách nhiệm, hiếu thảo và luôn dành tình yêu thương cho gia đình. Sáng hôm qua anh còn chở con trai đến trường nhập học.

"Anh hẹn tuần sau đưa tôi đi sắm đồ sơ sinh, chuẩn bị đón con nhỏ, đồng thời dặn sẽ tranh thủ xong việc trong buổi sáng để chiều về đón con. Nhưng đến trưa, gia đình lại nhận tin dữ về anh", chị Thắm nghẹn lời.

Video nổ súng bắn nghi can đâm thiếu tá công an Cảnh sát nổ súng bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu tá, cố thủ trong nhà. Video: Công an cung cấp

Từ chiến sĩ nghĩa vụ đến Tổ phó phòng chống tội phạm

Theo Phòng Tổ chức - Cán bộ Công an tỉnh Đăk Lăk, Thiếu tá Cánh sinh ra ở vùng ven biển Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ). Tháng 3/2008, anh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, được rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên cũ. Ba năm sau, do có nhiều thành tích nổi bật, anh được chuyển sang chiến sĩ Công an chuyên nghiệp.

Anh Cánh tiếp tục nỗ lực học tập, đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, tiếp đến là Đại học Cảnh sát nhân dân. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về công tác tại Công an thị xã Sông Cầu cũ, làm nhiệm vụ ở Đội điều tra tổng hợp. Nhiều đồng đội cho biết "dù ở vị trí nào, Thiếu tá Cánh cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, được cấp trên tin tưởng, được nhiều người yêu mến".

Đến năm 2020, khi Bộ Công an triển khai đề án đưa công an chính quy về cơ sở, Thiếu tá Cánh tình nguyện xung phong về công tác tại Công an xã Xuân Lộc. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hai xã Xuân Lộc và Xuân Hải hợp nhất, anh được phân công giữ chức Phó Tổ trưởng phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Công an tỉnh Đăk Lăk).

Bùi Toàn