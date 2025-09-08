Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu

Đăk LăkThiếu tá Nguyễn Đông Cánh trong lúc truy tìm Nguyễn Văn Ty - nghi phạm gây thương tích cho chị dâu, trốn trong rừng keo, đã bị hắn đâm tử vong.

Sáng 8/9, tổ công tác gồm thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng nhiều cán bộ Công an xã Xuân Lộc nhận nhiệm vụ truy tìm Ty (30 tuổi, nghi can gây thương tích cho chị dâu 36 tuổi sống cùng nhà) vào tối hôm trước.

Nguyễn Văn Ty, kẻ đâm thiếu tá công an tử vong. Ảnh: Công an tỉnh Đăk Lăk

Đến 10h30, tổ công tác phát hiện Ty bỏ chạy từ nhà ra khu vực rừng keo thuộc thôn 4 nên truy đuổi. Bị mất dấu nghi can, các cán bộ công an chia nhau tìm kiếm. Nhưng khoảng 30 phút sau, thành viên tổ công tác phát hiện thiếu tá Cánh đã tử vong với nhiều vết thương.

Video nổ súng bắn nghi can đâm thiếu tá công an Cảnh sát nổ súng bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu tá, cố thủ trong nhà. Video: Công an cung cấp

Công an xã Xuân Lộc huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp Công an tỉnh Đăk Lăk truy bắt Ty. Đến trưa nay, cảnh sát tìm thấy hắn đã lén quay về nhà, cố thủ.

Nhiều lực lượng đã bao vây căn nhà, nổ súng xông vào bắt giữ Ty. Bước đầu, hắn bị xác định đã đâm lén thiếu tá Cánh.

Nguyễn Văn Ty lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Bùi Toàn