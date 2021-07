Tháng 6 nóng nhất ở Bắc Mỹ

Dữ liệu mới từ vệ tinh xác nhận tháng 6/2021 là tháng 6 nóng nhất trong lịch sử ở khu vực Bắc Mỹ.

Bản đồ nhiệt ở Bắc Mỹ. Ảnh: Copernicus Sentinel-3.

Nguồn dữ liệu được lấy từ chương trình Copernicus của Liên minh châu Âu. Đây là chương trình tiến hành các phép đo khí hậu từ hàng tỷ quan sát của vệ tinh, máy bay và trạm thời tiết trên toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất của chương trình, tháng vừa qua cũng là tháng 6 nóng thứ tư trên thế giới và tháng 6 nóng thứ hai ở châu Âu.

Trong khi biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến nhiệt độ trung bình mùa hè tăng đều năm này qua năm khác, một hiện tượng thời tiết bất thường cũng góp phần làm nhiệt độ ở Bắc Mỹ tăng vọt. Tháng 6/2021 ghi nhận sóng nhiệt kỷ lục tràn qua tây bắc Thái Bình Dương và phía tây Canada. Không khí oi bức bao trùm những thành phố dân cư đông đúc như Seattle và Portland trong nhiều ngày liên tiếp. Thủ phạm là hiện tượng thời tiết nguy hiểm mang tên omega block, vòm khí nóng bị giữ lại tại chỗ bởi những luồng không khí.

Hôm 28/6, Seattle trải qua ngày nóng nhất từ trước tới nay là 42 độ C, cao hơn 19 độ C so với mức thông thường ở thời gian này trong năm. Canada cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất mọi thời đại trên toàn quốc trong 3 ngày liên tiếp, lên đến 49 độ C ở British Columbia hôm 29/6.

Tuy nhiên, những kỷ lục trên không gây bất ngờ. Từ lâu giới nghiên cứu đã dự đoán hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ dẫn tới nhiệt độ tăng dần trên khắp thế giới. Nhưng đợt nắng nóng cực hạn trong tháng 6 hé lộ một xu hướng đáng lo ngại. Kỷ lục nhiệt độ ở Bắc Mỹ vượt xa kỷ lục cũ. Vài thành phố ở Mỹ và Canada có nhiệt độ tăng hơn 4 độ C so với kỷ lục trước đây, theo Peter Stott, nhà khí tượng học ở Cơ quan Thời tiết Anh.

An Khang (Theo Live Science)