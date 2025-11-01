Tháng 11 đi đâu chơi gì?

Tháng 11 là thời điểm chính vụ của hoa tam giác mạch, lễ hội đèn trời diễn ra tại Chiang Mai và mùa đẹp nhất để trải nghiệm sa mạc Dubai.

VnExpress gợi ý các điểm đến tiêu biểu trong và ngoài nước, thuận tiện di chuyển và có chi phí hợp lý với du khách Việt, nổi bật theo mùa.

Mùa hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang

Hoa tam giác mạch ở cao nguyên đá. Ảnh: Giang Trịnh

Mùa hoa tam giác mạch là một trong những lý do thích hợp để du khách đến Tuyên Quang dịp này. Tháng 11 là thời điểm hoa vào vụ đẹp nhất, với sắc hồng và trắng bao phủ khắp cao nguyên đá, rực rỡ trên các triền núi, sườn đồi và nương rẫy. Những bông hoa nhỏ, mỏng manh nhưng bền bỉ khoe sắc, tạo sức sống cho vùng miền núi.

Các điểm ngắm hoa đẹp nhất nằm ở Cao nguyên đá Đồng Văn, thung lũng Sủng Là, cánh đồng hoa dưới chân cột cờ Lũng Cú, Phố Cáo... Lễ hội hoa tam giác mạch 2025 dự kiến khai mạc vào ngày 29/11 tại xã Đồng Văn.

Săn mây ở miền núi phía Bắc

Miền Bắc với địa hình núi non hùng vĩ và khí hậu se lạnh là "thiên đường" săn mây từ tháng 10 đến tháng 3. Biển mây trắng tạo nên những bức tranh thiên nhiên huyền ảo, thích hợp với những du khách mê chụp ảnh. Để săn mây thành công, theo kinh nghiệm của các travel blogger, du khách cần lưu ý thời tiết, đảm bảo độ ẩm cao từ 80%, nhiệt độ thấp, trời lặng gió và có mưa phùn ngày hôm trước. Thời điểm lý tưởng nhất để săn mây là sáng sớm (khoảng 5h30-6h) hoặc hoàng hôn.

Các điểm đến săn mây nổi tiếng: đỉnh Fansipan, Y Tý, Lảo Thẩn (Lào Cai), Tà Xùa (Sơn La), Tà Chì Nhù (Yên Bái), Đồng Cao (Bắc Ninh), Hang Kia - Pà Cò (Phú Thọ).

Phú Quốc và Côn Đảo vào mùa đẹp

Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là mùa cao điểm du lịch ở các hòn đảo phía nam như Phú Quốc và Côn Đảo. Trong khi miền Bắc trở lạnh, Phú Quốc và Côn Đảo là điểm đến lý tưởng của du lịch biển, trời ít mưa, nắng vàng, nhiệt độ cao nhưng không gắt.

Côn Đảo thích hợp với du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh, với điểm đến nổi bật gồm nghĩa trang Hàng Dương (với mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu nổi tiếng), miếu bà Phi Yến, chùa Núi Một, miếu Năm Cô và nghĩa trang Hàng Keo cùng các khu nghỉ dưỡng như Six Senses, Sai Gon Con Dao, Poulo Condor Boutique Resort & Spa, The Secret Côn Đảo.

Còn Phú Quốc là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với các khu resort nằm ở phía Bắc, phía Nam đảo và trung tâm Hàng Dương.

Dự lễ hội đèn trời Chiang Mai (Thái Lan)

Lễ hội đèn trời tại Chiang Mai. Ảnh: T+L

Lễ hội Đèn trời Yi Peng (còn gọi là Yee Peng hoặc Khom Loi Festival) là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật nhất của miền bắc Thái Lan trong năm, đặc biệt tại Chiang Mai vào tháng 11. Đây là lễ hội truyền thống của người Lanna, diễn ra vào đêm trăng tròn theo lịch Lanna, để thả trôi những điều xui xẻo và cầu nguyện bình an, hạnh phúc cho năm mới.

Năm 2025, lễ hội chính diễn ra trong hai ngày 5 và 6/11, trùng với Loy Krathong (Lễ hội thả đèn nước), thời gian từ 18h đến 22h. Hiện giá vé máy bay khứ hồi từ TP HCM và Hà Nội tới Chiang Mai khá cao, từ 7 triệu đồng một vé.

Ngắm lá vàng lá đỏ Nhật Bản

Tháng 11 là cao điểm mùa thu ở Nhật Bản, đặc biệt từ tuần thứ hai cho đến cuối tháng, theo dự báo của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO). Đây cũng là thời điểm chớm lạnh, nhiệt độ dao động 10 đến 15 độ C, chưa có tuyết rơi, thuận tiện cho việc ngắm cảnh, chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử, kiến trúc. Tour du lịch Nhật Bản tháng 11 có giá từ 25 triệu đồng/người.

Các điểm đến nổi bật có thủ đô Tokyo (công viên Shinjuku Gyoen, Đại lộ Icho Namiki với hàng cây ngân hạnh vàng rực); cố đô Kyoto (chùa cổ Kiyomizu-dera, Eikando, khu vực Arashiyama với rừng tre và cầu sông Hozu); thành phố Osaka (lâu đài Osaka); tỉnh Hokkaido (công viên Moerenuma và núi Moiwa); tỉnh Fukuoka - Kyushu (đền Dazaifu Tenmangu, công viên Ohori).

Mùa thời tiết đẹp nhất tại Dubai (UAE)

Tháng 11 là thời điểm đẹp nhất để du lịch Dubai khi thời tiết dễ chịu, ít mưa, và thành phố tổ chức hàng loạt các sự kiện thể thao, âm nhạc, mua sắm. Nhiệt độ ban ngày khoảng 30 độ C, buổi tối khoảng 20 độ C.

Dubai nổi tiếng với các hoạt động ở sa mạc như cưỡi lạc đà, lái xe jeep, xe ATV, ngắm hoàng hôn, bay khinh khí cầu hoặc cắm trại ngoài trời. Du khách Việt phải làm visa khi du lịch Dubai. Vé bay khứ hồi từ TP HCM/ Hà Nội khoảng 10-15 triệu đồng một người, hãng Qatar Airways hoặc Emirates.

Tâm Anh