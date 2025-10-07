Chọn thời điểm đi Nhật Bản ngắm lá vàng, lá đỏ đẹp

Nhật Bản cung cấp thời gian lá chuyển mùa ở khoảng 700 địa điểm tại các tỉnh thành trên toàn quốc, giúp du khách chủ động lên đường.

Cùng với hoa anh đào, mùa lá vàng lá đỏ cũng là thời điểm Nhật Bản thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Từ khoảng cuối tháng 10 đến giữa tháng 12, cây cối ở các tỉnh thành khắp Nhật Bản sẽ lần lượt đổi màu, tạo nên bức tranh mùa thu lãng mạn.

Mùa thu ở Fukushima, một tỉnh ở miền Trung Nhật Bản. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) hôm 2/10 cập nhật dự báo mới nhất từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMC) về thời điểm bắt đầu mùa ngắm lá đỏ (cây phong) và lá vàng (cây bạch quả) tại khoảng 700 địa điểm ngắm lá trên toàn quốc, trải dài từ Hokkaido đến Kagoshima. Ngoài ra, thông tin về mùa lá dự kiến tại khoảng 2.900 ngọn núi trên khắp Nhật Bản cũng sẽ được cung cấp theo từng độ cao.

Mùa lá vàng thường sớm hơn lá đỏ khoảng 10 ngày đến hai tuần. Theo đó, tại Hokkaido (cực Bắc), lá vàng sẽ bắt đầu từ ngày 31/10, lá đỏ từ 5/11 (cao điểm 7/11), sớm nhất so với các địa phương khác.

Ở miền Trung, Nagoya dự kiến bắt đầu mùa lá vàng từ 19/11 và lá đỏ từ 3/12, thủ đô Tokyo mùa lá vàng từ 27/11 và lá đỏ từ 1/12. Tại miền Nam, lá vàng ở Osaka từ 24/11 và lá đỏ từ 5/12, cố đô Kyoto lần lượt là 28/11 và 9/12.

Lịch lá vàng mùa thu 2025. Ảnh: JMC

Các điểm đến tiêu biểu

Tại thủ đô Tokyo, công viên Shinjuku Gyoen, Đại lộ Icho Namiki với hàng cây ngân hạnh vàng rực là nơi check in nổi tiếng.

Tại cố đô Kyoto, các ngôi chùa cổ như Kiyomizu-dera, Eikando hay khu vực Arashiyama với rừng tre và cầu Togetsukyo bên sông Hozu, mang nét cổ kính, lãng mạn.

Tại thành phố Osaka, lâu đài Osaka được coi là điểm ngắm cảnh tiêu biểu, bao quanh bởi hàng trăm cây phong, cây ngân hạnh. Từ lâu đài, du khách có thể chiêm ngưỡng biển lá vàng - đỏ.

Tỉnh Hokkaido có công viên Moerenuma và núi Moiwa rực rỡ trong sắc lá vàng đỏ, kết hợp với khí hậu se lạnh, mang đến cảm giác lãng mạn.

Tỉnh Fukuoka - Kyushu có đền Dazaifu Tenmangu hay công viên Ohori là những điểm đến mùa thu được nhiều bạn trẻ Việt tìm đến, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, cầu nguyện cho việc học, chiêm ngưỡng kiến trúc và vẻ đẹp của hoa mai.

Đầu tháng 11, bản tin mới nhất về tình hình lá vàng, lá đỏ sẽ tiếp tục được cập nhật. Du khách cũng có thể tự theo dõi trên website thời tiết/thiên tai Otenki Navigator (có tiếng Anh).

Lịch lá đỏ mùa thu 2025. Ảnh: JMC

Trong thông báo mới nhất từ JNTO, lượng khách Việt đến Nhật Bản 8 tháng đầu năm đạt 479.300 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện du lịch Nhật Bản vẫn trong giai đoạn thấp điểm, mùa lá vàng, đỏ kỳ vọng thu hút nhiều du khách những tháng tiếp theo.

