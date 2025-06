Thần tượng Hong Kong biết ơn vì được cứu sống

Khương Đào, ca sĩ đình đám Hong Kong, cảm ơn đội ngũ cứu hộ vớt anh kịp thời sau tai nạn rơi xuống biển.

Theo HK01, tối 25/6, ca sĩ thu hút quan tâm của truyền thông, khán giả khi dự sự kiện sau sự cố một ngày trước đó. Khương Đào cho biết lúc đó anh chạy bộ rèn thể lực, ngắm hoàng hôn. Do muốn thoải mái hơn, Khương Đào trèo qua lan can cảng biển ngắm cảnh, bỗng choáng váng nên sảy chân rơi xuống nước.

Khương Đào xuất hiện tối 25/6. Ảnh: HK01

Khương Đào cho biết: "Sự việc xảy ra quá đột ngột. Tôi hoảng loạn không biết xử lý thế nào. Lần đầu tôi trèo lan can cũng là lần cuối, mong đừng ai bắt chước tôi, lan can có vai trò của nó. Tôi xin lỗi vì nêu gương xấu". Anh cũng cắn rứt vì sơ suất của bản thân gây rúng động dư luận.

Ca sĩ cảm ơn đội ngũ cứu hộ đã vớt anh lên kịp thời, đưa vào bệnh viện. Khương Đào nói không có vấn đề tâm lý, phủ nhận tin đồn "uống rượu giải sầu" trước khi rơi xuống biển. Công ty quản lý muốn Khương Đào nghỉ ngơi sau tai nạn nhưng mạng xã hội xuất hiện quá nhiều tin sai sự thật, anh chọn lộ diện để nói rõ sự tình, tránh thông tin đi quá xa.

Tàu cứu hộ tiếp cận vị trí Khương Đào gặp nạn. Ảnh: HK01

Rạng sáng 26/6, Khương Đào đáp chuyến bay sang Pháp dự sự kiện thời trang. Anh 26 tuổi, nổi tiếng từ năm 2018 qua show tìm kiếm tài năng âm nhạc do hãng truyền thông Viu TV tổ chức.

Sau đó Khương Đào cùng 11 chàng trai khác hội tụ thành nhóm nhạc Mirror. Nhóm lập nhiều kỷ lục về độ hot ở Hong Kong, có nhiều ca khúc gây sốt như Ignited, We All Are, One and All. Các thành viên đều đắt show quảng cáo. Theo HK01, Mirror được coi là hiện tượng showbiz Hong Kong, làm bùng lên sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả với nghệ sĩ.

Ca sĩ Khương Đào (Mirror) được cứu sau khi rơi xuống biển MV "On a Sunny Day" của Khương Đào. Video: Viu TV

Những năm qua, mỗi dịp sinh nhật Khương Đào, fan tổ chức nhiều sự kiện chúc mừng anh, như phát hình ca sĩ ở những màn hình lớn trên phố, chạy xe bus in ảnh Khương Đào. Dịp này, người hâm mộ tập trung kín đường cùng chúc mừng ca sĩ.

Fan chúc sinh nhật Khương Đào hồi tháng 4. Ảnh: Yahoo

Bên cạnh sự tung hô, Khương Đào cũng nhận những ý kiến chê bai, một bộ phận khán giả nhận xét anh hát và nhảy đều không tốt, vóc dáng thay đổi, không đẹp trai như lúc mới vào nghề.

Như Anh (theo HK01)