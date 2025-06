Ca sĩ Khương Đào được cứu sau khi rơi xuống biển

Hong KongKhương Đào, ca sĩ nhóm nhạc thần tượng đình đám Mirror, được cứu bình an vô sự sau khi rơi xuống biển.

Theo Sinchew, chiều 24/6, cảnh sát nhận được tin báo một người đàn ông gặp nạn cần cứu trợ, nguồn tin nói người này nhảy xuống biển sau khi uống một loại thuốc. Đội cứu hộ phát hiện vị trí, cứu thanh niên lên bờ, lúc này anh tỉnh táo. Anh được đưa vào bệnh viện sơ cứu, tiếp đó được chuyển đến một bệnh viện tư.

Ca sĩ Khương Đào. Ảnh: HK01

Người gặp nạn được xác định là ca sĩ Khương Đào, 26 tuổi. Tối cùng ngày, qua người quản lý, ca sĩ nói về sự việc: "Tôi gặp tai nạn do bất cẩn, tôi không sao cả, mong mọi người yên tâm. Mong mọi người không đồn đoán điều gì. Thực sự xin lỗi vì làm các bạn lo lắng".

Sự việc gây xôn xao dư luận, khiến Khương Đào đăng thêm trạng thái trên Instagram cá nhân: "Mọi người đừng lo. Mai gặp nhé". Ca sĩ vốn có kế hoạch họp fan ngày 25/6. Rạng sáng kế tiếp, anh dự kiến đáp chuyến bay sang Pháp dự sự kiện.

Ca sĩ Khương Đào (Mirror) được cứu sau khi rơi xuống biển MV "On a Sunny Day" của Khương Đào. Video: Viu TV

Khương Đào (Keung To) sinh năm 1999, nổi tiếng từ năm 2018 qua show tìm kiếm tài năng âm nhạc do hãng truyền thông Viu TV tổ chức. Sau đó anh cùng 11 chàng trai khác hội tụ thành nhóm nhạc Mirror. Nhóm lập nhiều kỷ lục về độ hot ở Hong Kong, có nhiều ca khúc gây sốt như Ignited, We All Are, One and All... Các thành viên đều đắt show quảng cáo. Theo HK01, Mirror được coi là hiện tượng showbiz Hong Kong, làm bùng lên sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả với nghệ sĩ.

Fan chúc sinh nhật Khương Đào hồi tháng 4. Ảnh: Yahoo

Những năm qua, mỗi dịp sinh nhật Khương Đào, fan tổ chức nhiều sự kiện chúc mừng anh, như phát hình ca sĩ ở những màn hình lớn trên phố, chạy xe bus in ảnh Khương Đào. Dịp này, người hâm mộ tập trung kín đường cùng chúc mừng ca sĩ.

Bên cạnh sự tung hô, Khương Đào cũng nhận những ý kiến chê bai, một bộ phận khán giả nhận xét anh hát và nhảy đều không tốt, vóc dáng thay đổi, mập lên, không đẹp trai như lúc mới vào nghề.

Như Anh (theo HK01, Sinchew)