Thân Thúy Hà khoe da trắng sáng cùng vợ Chi Bảo

Xuất hiện trong livestream, diễn viên Thân Thúy Hà được nhiều người khen làn da trắng sáng, không sạm nám, trẻ không kém vợ Chi Bảo.

Mới đây, bà mẹ hai con Thân Thúy Hà xuất hiện trong livestream với bà xã của nam diễn viên Chi Bảo và cũng là CEO của hệ thống thẩm mỹ Luxury Lavender By Chang. Nhan sắc của nữ diễn viên được nhiều người khen vì ở độ tuổi 42 mà da trắng mịn, căng bóng, nổi bật chẳng kém vợ Chi Bảo - người kém nữ diễn viên khoảng chục tuổi.

Nhiều chị em để lại bình luận như: "Không nghĩ người hay vào vai 'dãi nắng dầm mưa' mà lại có làn da mộc trắng đẹp", "Chị có bí quyết gì chăm da mà mịn màng, không thấy cả lỗ chân lông".

Diễn viên Thân Thúy Hà trò chuyện cùng CEO Lý Thùy Chang trong livestream.

Nữ diễn viên trải lòng, trước khi có được làn da trắng khỏe này thì da mặt của cô từng bị lên nám do lượng sắc tố tăng nhanh trong quá trình mang thai bé thứ hai. Cô sinh xong thì nám lên dày hơn, khiến cô mất tự tin mỗi khi lên hình.

Tình trạng lên nám sau khi sinh bé Hera của diễn viên Thân Thúy Hà.

"Bắt đầu bầu bé Hera là tôi đã thấy nám nhẹ, cứ nghĩ nám chỉ lên một thời gian xong sẽ tự hết nhưng mà càng ngày nám lên càng sậm màu hơn. Đến khi sinh xong, nám kín hai gò má", cô chia sẻ.

Trong livestream, người đẹp Thân Thúy Hà cho biết, cô từng đầu tư khoản chi phí lớn để sang Mỹ điều trị nám, tuy nhiên, tình trạng da sau khi chữa nám của cô không được như mong muốn, da dễ bị khô, không được căng mịn.

Làn da U40 sáng khỏe của diễn viên Thân Thúy Hà.

Sau đó, nữ diễn viên tình cờ biết được ở Việt Nam, Lavender By Chang là nơi có công nghệ laser trị nám Pico Plus mà cô đã thực hiện tại Mỹ. Cô đã liên hệ ngay với CEO Chang - người góp phần giúp nâng tầm nhan sắc cho rất nhiều sao Việt.

"Lavender By Chang cũng có công nghệ giống như Hà thực hiện Mỹ là thấy yên tâm. Nhưng đến lúc thăm khám bác sĩ, Hà mới biết là cải thiện nám ở đây không phải chỉ có mỗi bắn laser, mà còn tích hợp nhiều công nghệ khác nhau để da vừa hết nám, vừa trắng mịn, bóng khỏe hơn. Nghe vậy, Hà rất thích", nữ diễn viên nói.

Diễn viên Thân Thúy Hà thực hiện laser cải thiện nám tại Lavender by Chang.

Bác sĩ da liễu Karpov Denis, cố vấn chuyên môn Lavender By Chang cho biết: "Phác đồ cải thiện nám mà chúng tôi đang ứng dụng hiện nay là Mela Expert. Trong đó có Laser Pico Plus là laser xóa nám hiện đại trên thế giới, được các cường quốc công nghệ làm đẹp như Mỹ rất ưa chuộng vì có tác dụng nhanh, rõ rệt".

"Tuy nhiên, tại Lavender By Chang, chúng tôi không chỉ xóa nám mà còn mang tới làn da đẹp và khống chế nám quay trở lại. Vì thế, trước khi tác động laser, diễn viên Thân Thúy Hà được phục hồi và làm khỏe da bằng cách cấy tế bào tươi Biocell. Da sẽ được tăng sinh collagen để thúc đẩy làm mờ nám, trắng mịn và bóng khỏe", bác sĩ Denis chia sẻ thêm.

Ngoài ra, làn da của người đẹp U50 còn được tác động ánh sáng sinh học SR để làm trắng và đều màu da. Theo bác sĩ Denis, kết quả sau khi hết liệu trình Mela Expert, làn da của Thân Thúy Hà không những sạch nám 95%, mà còn trắng bật tone, mịn màng và bóng khỏe hơn.

CEO Chang chia sẻ trong livestream.

"Suốt 15 năm Lavender By Chang luôn theo tôn chỉ: công nghệ mới, hiệu quả và an toàn. Đó là lý do chúng tôi đã có trên 5.000 ca thực hiện xóa nám, sẵn sàng cam kết hiệu quả với khách hàng bằng văn bản", CEO Chang - người đứng đầu Viện thẩm mỹ Lavender By Chang nói.

