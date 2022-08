Thân Thúy Hà khoe da trắng ở tuổi tứ tuần

Trong livestream gần đây, nữ diễn viên cho biết, ở độ tuổi của cô, chỉ chăm da mặt thôi chưa đủ. Làn da cơ thể nhăn nheo, khô sần và nhiều đốm đồi mồi cũng sẽ phản ảnh chân thật độ tuổi. Ngoài da mặt, chị em cũng không nên bỏ qua chăm sóc cho làn da cơ thể. Đó là lý do suốt 3 năm nay, cô duy trì tắm trắng bằng công nghệ cao tại Lavender By Chang - địa chỉ làm trắng da được nhiều sao Việt ưa chuộng.

Thân Thúy Hà lựa chọn công nghệ tắm trắng Maxsteam vì ngoài dưỡng trắng thì liệu trình này còn dưỡng da, rất phù hợp với những làn da khô nhăn, thiếu ẩm và lão hóa. Trong hình là nhân viên Lavender by Chang tư vấn cho nữ diễn viên.