Robot hình người Optimus hiện được trang bị trợ lý AI Grok, nhưng có vẻ nó vẫn chưa thể trở thành sản phẩm chủ lực của Tesla.

CEO Salesforce, Marc Benioff, hôm 3/9 chia sẻ trên mạng xã hội X video cho thấy Optimus thế hệ tiếp theo trong màu sơn vàng với một số chi tiết ngoại hình mới, bao gồm bàn tay giống người hơn. Đặc biệt, robot giờ đã tích hợp chế độ giọng nói của Grok, trợ lý AI do công ty xAI phát triển. Điều này cho phép robot hiểu yêu cầu của người dùng và trả lời bằng giọng nói.

Benioff gọi đây là "một bước đột phá về năng suất, giúp giải quyết công việc của con người với chi phí 200.000-500.000 USD", đồng thời gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến Elon Musk, CEO Tesla. Bản thân Benioff cũng đang tích cực dùng AI để tăng hiệu quả công việc. Trong buổi phỏng vấn với YouTuber Logan Bartlett tuần trước, ông chia sẻ đã cắt giảm 4.000 nhân viên hỗ trợ khách hàng và thay thế bằng tác nhân AI.

Robot hình người Tesla bị chê vì chậm chạp Robot hình người Optimus phản hồi chậm. Video: X/Marc Benioff

Tuy nhiên, Mashable đánh giá, video Benioff đăng tải khó có thể gây ấn tượng với bất kỳ ai vì Optimus phản ứng chậm chạp, phải nhắc vài lần mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đơn giản như đi vào bếp lấy một lon nước ngọt. Robot bước vài bước uể oải, có lẽ về phía bếp, nhưng video kết thúc trước khi chứng minh Optimus thực sự lấy được đồ uống.

Inc cho biết, người dùng trên nền tảng mạng xã hội của Musk nhanh chóng chỉ trích mọi thứ, từ mức giá, chất lượng chuyển động đến "bước chân nặng nề" và tốc độ phản hồi chậm. Nhà sáng lập kiêm CEO của Savvy Trader & Earnings Hub, Hamid Shojaee, viết: "Đây có lẽ là bản demo robot hình người tệ nhất tôi từng thấy".

Tuy nhiên, vẫn có những người lên tiếng bảo vệ robot. "Thật tuyệt vời. Họ sẽ cải thiện dần tính linh hoạt và khả năng phản hồi, nhưng ý tưởng đã có và hoạt động được", một người dùng X viết.

Video cho thấy một số tiến bộ so với những phiên bản Optimus trước đây, ví dụ phiên bản robot trình diễn trong sự kiện "We, Robot" của Tesla năm ngoái hay robot phục vụ bỏng ngô tại nhà hàng Tesla Diner ở Los Angeles hồi tháng 7. Nhưng đây không phải màn trình diễn khiến người xem nghĩ rằng robot sẽ sớm trở thành sản phẩm chủ lực của Tesla, trong khi vài ngày trước, Musk đăng lên X rằng "80% giá trị của Tesla sẽ là Optimus".

Optimus được Tesla công bố năm 2021, ra mắt nguyên mẫu đầu tiên năm 2022 với chiều cao 173 cm, nặng 57 kg, trang bị màn hình trên mặt để hiển thị thông tin. Elon Musk nhiều lần chia sẻ những tiến bộ của Optimus và hình dung tương lai của robot hình người. "Robot sẽ vượt qua các bác sĩ phẫu thuật trình độ giỏi trong vài năm tới và vượt qua các bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất khoảng 5 năm nữa", ông dự đoán vào năm ngoái.

Thu Thảo (Theo Mashable, Inc)