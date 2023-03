'Thẩm phán bấm số ngẫu nhiên chọn vụ án xét xử'

10h10 Bấm số ngẫu nhiên chọn vụ án xét xử

Đại biểu Nguyễn Danh Tú (đoàn Kiên Giang) đề nghị Chánh án TAND Tối cao cho biết giải pháp thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp Tòa án là quan hệ hành chính?

Đại biểu Nguyễn Danh Tú. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định độc lập là nguyên tắc căn cốt của tòa án, gồm độc lập với các cơ quan, độc lập giữa các thẩm phấn, độc lập giữa cấp trên và cấp dưới. Ngành cũng đưa ra nhiều nguyên giải pháp đảm bảo nguyên tắc độc lập, trong đó có phương án ngẫu nhiên. Cụ thể, việc giao xét xử án được đưa vào máy tính bấm số ngẫu nhiên, thẩm phán nhận số của vụ án nào thì phải xử vụ đó. "Phương án ngẫu nhiên được xem là giải pháp khắc phục thân quen", ông Bình nói.

Bên cạnh đó, TAND Tối cao cũng thường xuyên kiểm tra việc can thiệp vào công tác xét xử để đảm bảo không có can thiệp cấp trên vào cấp dưới. Theo quy chế, Chánh án địa phương không được can thiệp vào xét xử của các thẩm phán.

Ông Bình mong đại biểu Quốc hội tuân thủ nguyên tắc nêu trên, tránh trường hợp có đơn đề nghị Chánh án chỉ đạo giải quyết vụ án. "Nhiều người có trách là vì sao ông không chỉ đạo, nhưng tôi nói là nếu chỉ đạo thì đã vi phạm nguyên tắc độc lập xét xử", ông Bình cho hay.