Thẩm mỹ viện Ngọc Dung chủ động cách ly tập trung sau Tết

Thẩm mỹ viện Ngọc Dung chủ động cho nhân viên cách ly tập trung sau kỳ nghỉ Tết để phòng dịch trước khi mở cửa hoạt động trở lại.

Tiếp nối chiến dịch "Safe Beauty - Đẹp an toàn" với quy trình dịch tễ được áp dụng xuyên suốt trong năm 2020, Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung ra mắt chiến dịch "Safe Beauty - An toàn cho nhan sắc".

Chiến dịch này tiếp tục quy trình dịch tễ do Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cố vấn và đẩy lên mức phòng dịch cao hơn tại 18 cơ sở. Ngọc Dung là một trong những thẩm mỹ viện tiên phong tự chủ động cách ly toàn bộ nhân viên dù chưa phát hiện nguy cơ trước khi mở cửa 18 chi nhánh phục vụ người đến đây làm đẹp.

Lê Thái Ngọc - Tổng giám đốc Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung cho biết, "Safe Beauty- An toàn cho nhan sắc" hướng trọng tâm đến 3 đối tượng chính là khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Thứ nhất, tạo môi trường làm đẹp an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người đến thẩm mỹ viện. Thứ hai, nhân viên an tâm và phát huy hết khả năng nghiệp vụ. Thứ 3, ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo, chung tay hỗ trợ cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.

Tất cả khu vực cách ly tập trung được khử khuẩn trước khi đón nhân viên của đơn vị.

Nhiều điểm nhấn của chiến dịch được triển khai gồm:

- Theo dõi lịch trình di chuyển của tất cả nhân viên suốt kỳ nghỉ Tết, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh diễn ra.

- Tự chủ động cách ly tập trung toàn bộ nhân viên tại các địa điểm được bố trí sẵn theo quy trình y tế sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết.

- Đơn vị còn phối hợp với bộ phận xét nghiệm y tế để tự chủ động xét nghiệm Covid-19 cho tất cả nhân viên trước khi quay lại phục vụ khách hàng, đảm bảo môi trường làm đẹp cho khách hàng.

- Tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ chi nhánh trước khi mở cửa.

Nhân viên được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu cách ly tập trung.

Bà Ngọc chia sẻ thêm, trong thời gian nhân viên nghỉ Tết, mỗi ngày thẩm mỹ viện đều cập nhật lịch trình di chuyển của nhân viên. Nhưng nhận thấy sau Tết là thời điểm có thể dễ phát sinh lây nhiễm chéo Covid-19 do di chuyển nên đơn vị tạm thời chưa đi vào hoạt động 18 chi nhánh trên toàn hệ thống và chủ động cho toàn bộ nhân viên cách ly tập trung.

Điều này đầu tiên nhằm phòng dịch bệnh cho toàn bộ nhân viên, sau đó, hướng đến việc tạo ra môi trường làm đẹp an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe khách hàng sau khi các chi nhánh hoạt động trở lại.

"Địa điểm cách ly được đơn vị bố trí theo từng khu vực, theo quy chuẩn do Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng trực tiếp xây dựng. Quy trình cách ly bài bản, hoạt động diễn ra nghiêm ngặt tại các tỉnh có chi nhánh của hệ thống. Toàn bộ nhân viên sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước ngày đi làm trở lại", bà Ngọc cho biết.

Khu vực được bố trí chủ động cách ly được tiến hành vệ sinh.

Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung là một trong những đơn vị làm đẹp có những hành động phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tự chủ động cách ly tập trung toàn bộ nhân viên thể hiện sự quan tâm với nhân viên và cộng đồng của đơn vị này.

Nhân viên khai báo y tế và cam kết thực hiện đúng quy trình tự chủ động cách ly.

Quy trình tự chủ động cách ly tập trung của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung

Đối tượng: tất cả nhân viên

Địa điểm: do công ty chuẩn bị sẵn (theo từng khu vực)

- Tất cả khu vực tự chủ động cách ly tập trung đều được khử khuẩn trước khi đón nhân viên.

- Dựa vào khai báo y tế, đo thân nhiệt, phân loại nhân viên thành hai nhóm riêng biệt nguy cơ cao và nguy cơ thấp.

- Tại khu cách ly:

Chia thành hai đơn nguyên riêng biệt cho hai nhóm

Khử trùng toàn bộ khu cách ly một lần một ngày kể cả khuôn viên, hành lang

Thu gom và xử lý rác thải theo quy định về phòng chống lây nhiễm

- Tại phòng cách ly:

Hai giường mỗi phòng, cách nhau tối thiểu hai mét, có khu vực vệ sinh khép kín

Vệ sinh hai lần một ngày

Cửa sổ thông thoáng và không sử dụng điều hòa

- Đối với nhân viên:

Được cung cấp khẩu trang y tế, nước súc họng, nước rửa tay khô

Được đo thân nhiệt ít nhất hai lần mỗi ngày

Không rời khỏi khu vực trong suốt thời gian tự chủ động cách ly

Hạn chế tiếp xúc nói chuyện với bạn cùng phòng, khi nói chuyện phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu hai mét

Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên súc họng, sát khuẩn tay

Bữa ăn được phát tại cửa phòng, nhân viên phục vụ được trang bị đồ bảo hộ và hạn chế tiếp xúc với nhân viên cách ly

Theo dõi và kiểm soát: tình trạng sức khỏe của nhân viên được cập nhật lên các bộ phận kiểm soát dịch tễ mỗi tối 20h để kịp thời phản ứng và xử trí theo quy định của Bộ Y tế.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Ngọc Dung)