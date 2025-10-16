Thẩm mỹ Linh Anh ứng dụng công nghệ trẻ hóa da từ châu Âu

Revok50 - liệu trình trẻ hóa da thế hệ mới tại Thẩm mỹ Linh Anh, hỗ trợ tái tạo 5 tầng da, mang lại làn da săn mịn và tươi trẻ tự nhiên.

Thẩm mỹ Linh Anh vừa tổ chức lễ ký kết chuyển giao sản phẩm tái sinh sinh học Revok50 - giải pháp trẻ hóa nội khoa tiên tiến đến từ châu Âu, vào đầu tháng 10, tại Landmark81.

Revok50 là "skinbooster" (phương pháp thẩm mỹ đưa các hoạt chất cần thiết vào sâu trong da) thế hệ mới, hỗ trợ tái cấu trúc da từ bên trong và phục hồi 5 tầng thể tích chỉ trong 50 phút, nâng cấp chất lượng da và trẻ hóa đa tầng.

Thẩm mỹ Linh Anh ký hợp tác chiến lược cùng Redo Marketing Việt Nam chuyển giao sản phẩm tái sinh sinh học Revok50. Ảnh: Thẩm mỹ Linh Anh

Tại Linh Anh, sản phẩm sinh học này được ứng dụng kết hợp với các liệu pháp trẻ hóa Restylift và Youthlift, và thăm khám cận lâm sàng Visia để phân tích và đánh giá tình trạng da chính xác, từ đó tạo ra phác đồ điều trị tối ưu cho từng khách hàng.

Đại diện đơn vị cho biết với Revok50, người dùng có cơ hội trải nghiệm một liệu pháp trẻ hóa da toàn diện, tác động vào các tầng da từ sâu bên trong, giúp phục hồi độ đàn hồi, cải thiện độ sáng và săn chắc. Ngoài ra, sản phẩm ứng dụng công nghệ Hyamino4 Complex với 50mg HA trọng lượng phân tử cao cùng Hydro Promatrix, hỗ trợ tái tạo sinh học và tăng cường khả năng tổng hợp collagen, mang lại làn da mịn màng.

"Với kỹ thuật tiêm Double Crown Lift, Revok50 mang lại trải nghiệm êm ái, nhẹ nhàng, không sưng đau, không gián đoạn sinh hoạt. Chỉ trong 50 phút, người dùng có thể cảm nhận làn da săn mịn, căng bóng và tươi trẻ", vị đại diện chia sẻ.

Bác sĩ CKII Lê Hoàng Ngọc Hạnh - Giám đốc chuyên môn Thẩm mỹ Linh Anh, chia sẻ trong talkshow khoa học "Đa hợp chất cho trẻ hóa đa tầng - Hydro Promatrix liệu pháp sinh học" tại lễ ký kết. Ảnh: Thẩm mỹ Linh Anh

Các chuyên gia của Thẩm mỹ Linh Anh nhấn mạnh chống lão hóa là một hành trình bền vững, chú trọng đến sự an toàn, tự nhiên và khoa học, đồng thời tôn trọng cấu trúc giải phẫu riêng biệt của từng cá nhân. Triết lý này trở thành nền tảng trong mọi phác đồ điều trị, giúp mang lại vẻ đẹp hài hòa, lâu dài và tự nhiên tại đơn vị làm đẹp này. Những người yêu thích xu hướng trẻ hóa không cần can thiệp dao kéo, an toàn và vẫn giữ được nét tự nhiên, riêng biệt của gương mặt.

Đội ngũ bác sĩ Thẩm mỹ Linh Anh. Ảnh: Thẩm mỹ Linh Anh

Thẩm mỹ Linh Anh được thành lập vào năm 2016, có hơn 8 năm hoạt động trong ngành làm đẹp với hệ thống chi nhánh trải dài khắp cả nước. Năm 2025, đơn vị ra mắt thương hiệu Thẩm mỹ Linh Anh Premium, định vị là trung tâm trẻ hóa nội khoa cao cấp, nơi kết hợp giữa khoa học da liễu, công nghệ y khoa tiên tiến và nghệ thuật thẩm mỹ. Đây là bước chuyển mình mang tính chiến lược, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên, không phẫu thuật nhưng vẫn đạt hiệu quả trẻ hóa rõ rệt. Bên cạnh đó, thương hiệu còn không ngừng đầu tư công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên môn và xây dựng triết lý "làm đẹp tự nhiên - an toàn - bền vững".

Như Ý