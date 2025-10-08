Thẩm mỹ Linh Anh Prenium ra mắt liệu trình trẻ hóa da Youthlift

Liệu trình "Youthlift - Gỡ bỏ nếp nhăn, tái sinh biểu cảm" ứng dụng công nghệ giúp trẻ hóa 1/3 tầng mặt trên chỉ trong 40 phút mà vẫn giữ nét tự nhiên.

Trước khi bắt đầu, khách hàng được kiểm tra da chuyên sâu bằng Visia 8.0 – hệ thống phân tích da cao cấp đến từ Mỹ. Visia 8.0 sử dụng ánh sáng Standard và UV đạt chuẩn quốc tế để đo lường hơn 10 chỉ số da, bao gồm: nếp nhăn, đốm nâu, kết cấu da, độ đều màu, tổn thương mạch máu, sắc tố ẩn và dấu hiệu lão hóa sớm. Liệu trình làm đẹp này do đội ngũ bác sĩ tại Thẩm mỹ Linh Anh Premium xây dựng, kết hợp giữa hai công nghệ: Peptide Renew (botox sinh học) và Pulse Booster (meso không kim).

Bác sĩ Lê Hoàng Ngọc Hạnh tư vấn cho khách. Ảnh: Thẩm mỹ Linh Anh Premium

Đại diện đơn vị cho biết chỉ trong 40 phút, khách hàng được trải nghiệm quy trình trẻ hóa chuyên sâu dành cho 1/3 tầng mặt trên - bao gồm vùng cau mày, trán và đuôi mắt (vết chân chim). Liệu trình được thiết kế theo nguyên tắc bảo tồn biểu cảm sinh học, giúp làm mờ nếp nhăn nhưng vẫn duy trì nét tự nhiên, không gây đơ cứng hay mất cảm xúc khuôn mặt.

Thành phần chủ đạo trong liệu trình là Peptide Renew - tinh chất trẻ hóa cao cấp đến từ Allergan (Mỹ). Hoạt chất này không chỉ giúp làn da trở nên mịn màng và săn chắc hơn, mà còn khôi phục nét biểu cảm tự nhiên, mang lại ánh nhìn rạng rỡ, thần sắc tươi tắn. Kết quả lâm sàng cho thấy nếp nhăn trán giảm trung bình 37%, vết chân chim mờ tới 60%, đồng thời độ đàn hồi và độ sáng của da được cải thiện rõ rệt. Khuôn mặt vì thế tươi trẻ, mềm mại và đầy sức sống.

Bác sĩ Ngọc Hạnh thăm khám và chẩn đoán da cho khách hàng. Ảnh: Thẩm mỹ Linh Anh Premium

Ngoài ra, liệu trình Youthlift còn kết hợp ứng dụng công nghệ Pulse Booster, sử dụng điện chuyển ion không kim để đưa hoạt chất vào sâu tầng trung bì giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng. Công nghệ này còn kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, cải thiện độ săn chắc, đàn hồi của da mà không gây đau hay sưng.

Sự kết hợp giữa Peptide Renew và Pulse Booster mang lại hiệu quả trẻ hóa tức thì và duy trì dài lâu. Người trải nghiệm có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt chỉ sau một buổi với hiệu quả duy trì lên đến 6 tháng, tùy cơ địa từng người.

Làn da căng mịn của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Ảnh: Thẩm mỹ Linh Anh Premium

Trải qua nhiều năm phát triển, Thẩm mỹ Linh Anh trở thành một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ làm đẹp hiện đại từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đội ngũ bác sĩ và chuyên gia tại đây được đào tạo bài bản, am hiểu cấu trúc da và biểu cảm gương mặt châu Á, giúp mỗi người giữ trọn nét tự nhiên sau khi trẻ hóa. Đặc biệt, Thẩm mỹ Linh Anh Premium là phiên bản cao cấp của hệ thống, mang đến không gian sang trọng. Mỗi liệu trình làm đẹp tại đây đều được thiết kế riêng biệt, đảm bảo tính cá nhân hóa và hiệu quả cao.

Hải My