Thẩm mỹ Linh Anh Premium báo cáo khoa học tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Thẩm mỹ Linh Anh Premium tổng hợp dữ liệu từ 108 ca lâm sàng với 33 ca theo dõi nghiêm ngặt, trình bày tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, ngày 11/11.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM hiện là một trong những cơ sở y khoa đầu ngành tại Việt Nam. Thẩm mỹ Linh Anh Premium lựa chọn trình bày tại đây nhằm mục đích tăng tính minh bạch và độ tin cậy khoa học của phương pháp trẻ hóa nội khoa của đơn vị. Báo cáo do Bác sĩ CKII Lê Hoàng Ngọc Hạnh thực hiện, dựa trên 33 ca tiêu biểu trong tổng số 108 ca. Dữ liệu cho thấy độ dày trung bì tăng trung bình 12-13% sau liệu trình, góp phần chứng minh hiệu quả sinh học.

Ca sĩ Lynk Lee thực hiện ca lâm sàng trong tổng 108 ca. Ảnh: Linh Anh Premium

Thẩm mỹ Linh Anh Premium nhấn mạnh vào quy trình chuẩn y khoa, kiểm soát chỉ số bằng thiết bị thăm khám cận lâm sàng như hệ thống Visia và Clarius. Quy trình thẩm định kép đảm bảo việc "Lựa chọn Sản phẩm theo Mục tiêu Lâm sàng từ Lý thuyết đến Thực hành" được thực hiện một cách khoa học.

Khách hàng được soi da bằng hệ thống Visia. Ảnh: Linh Anh Premium

Theo bác sĩ Hạnh, Linh Anh Premium đặt trọng tâm vào nghiên cứu lâm sàng và chuẩn hóa quy trình điều trị theo tiêu chuẩn y khoa hiện đại, với triết lý "đẹp tự nhiên, an toàn và bền vững". Đại diện thương hiệu cho biết đơn vị hướng đến mục tiêu đưa thẩm mỹ Việt tiệm cận chuẩn quốc tế, đồng thời tiên phong trong việc chuẩn hóa tiêu chuẩn y khoa trong thẩm mỹ.

Lynk Lee nghe tư vấn về các phương pháp làm đẹp. Ảnh: Linh Anh Premium

Một trong những điểm nổi bật của báo cáo là quy trình đánh giá sử dụng máy soi da Visia và Clarius, giúp đối chiếu khách quan kết quả qua từng buổi điều trị. Linh Anh Premium đã chọn hoạt chất hồi sinh sinh học chứa acid hyaluronic trọng lượng phân tử lớn và các amino acid thiết yếu. Theo đơn vị, sự kết hợp này giúp kích hoạt nguyên bào sợi, tạo ra hoạt tính chống viêm, phục hồi chức năng và cấu trúc da từ bên trong.

Phương pháp này còn hỗ trợ mang lại hiệu quả cho từng tầng cấu trúc da: từ cấp ẩm thượng bì đến tái cấu trúc trung bì và cải thiện hạ bì. Nhờ đó, khách hàng tránh được biến chứng do can thiệp quá mức, đảm bảo hiệu quả duy trì lâu dài.

