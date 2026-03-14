Thẩm mỹ Linh Anh nhận giải thưởng 'Thương hiệu mạnh quốc gia'

Thẩm mỹ Linh Anh vừa được vinh danh ở hạng mục "Phòng khám thẩm mỹ được khách hàng tin chọn" tại giải thưởng Thương hiệu mạnh quốc gia 2026.

Ban tổ chức cho biết các đơn vị được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như: chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng, uy tín thương hiệu và khả năng duy trì tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động.

Theo đó, Thẩm mỹ Linh Anh được ghi nhận nhờ quá trình đầu tư vào đội ngũ chuyên môn, hệ thống thiết bị và quy trình dịch vụ. Đơn vị tập trung phát triển các dịch vụ thẩm mỹ theo hướng cá nhân hóa, đồng thời chú trọng trải nghiệm khách hàng và tiêu chuẩn an toàn trong từng liệu trình.

"Giải thưởng không chỉ là sự khích lệ về mặt thương hiệu mà còn là động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực thẩm mỹ", đại diện Thẩm mỹ Linh Anh chia sẻ.

Trong suốt những năm hoạt động, yếu tố chuyên môn là một trong những trụ cột tạo nên uy tín của Thẩm mỹ Linh Anh. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đều được đào tạo bài bản, có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiêm. Trong đó, ThS.Bs CKII Nguyễn Đức Long - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Linh Anh trực tiếp phụ trách chuyên môn, xây dựng phác đồ điều trị và giám sát tiêu chuẩn an toàn y khoa trong toàn hệ thống.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, ông giữ vai trò định hướng chuyên môn, góp phần đảm bảo các dịch vụ được triển khai theo tiêu chuẩn y khoa, phù hợp với từng khách hàng.

Bên cạnh đó, đại diện Linh Anh cho biết trong lĩnh vực thẩm mỹ, vị thế thương hiệu không đến từ hiệu ứng nhất thời mà còn từ khả năng duy trì chất lượng dịch vụ, quy trình vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng. Đây cũng là định hướng mà đơn vị theo đuổi trong nhiều năm qua.

Giải thưởng "Thương hiệu mạnh quốc gia - Vietnam Top Brand Awards" là chương trình do Viện Nghiên cứu đánh giá chất lượng doanh nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực phối hợp cùng Diễn đàn Nhà lãnh đạo doanh nghiệp và một số cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thường niên. Chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, duy trì chất lượng sản phẩm - dịch vụ và nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng. Năm 2026, sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe - làm đẹp.

Hải My