Thẩm mỹ Linh Anh đồng bộ, chuẩn hóa mảng phun xăm

Thẩm mỹ Linh Anh tham vọng chuẩn hóa mảng phun xăm đồng bộ toàn hệ thống, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên nền tảng chuyên môn.

Nhiều năm nay, phun xăm thẩm mỹ thường được nhìn nhận như dịch vụ thiên về tay nghề cá nhân. Một chuyên viên giỏi có thể tạo ra kết quả đẹp. Tương tự, một kỹ thuật hay thao tác nổi bật có thể giúp thương hiệu gây chú ý. Tuy nhiên, khi thị trường chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, tính ổn định và mức độ tin cậy, việc chỉ dựa vào tay nghề cá nhân hay kỹ thuật riêng lẻ không còn đủ để tạo lợi thế.

Một ca phun mày tại Thẩm mỹ Linh Anh. Ảnh: Linh Anh

Thay vì phát triển theo chiều rộng đơn thuần, ban lãnh đạo Linh Anh đặt tham vọng lớn: đưa phun xăm trở thành lĩnh vực được vận hành bằng hệ quy chuẩn rõ ràng, đề cao tính chuyên môn, sự đồng bộ và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện đơn vị, trong phun xăm thẩm mỹ, sự khác biệt giữa kết quả "ổn" và "tinh tế" nằm ở nhiều yếu tố: cách thiết kế dáng mày theo cấu trúc gương mặt, độ mềm của sợi, khả năng kiểm soát sắc độ, sự hài hòa giữa màu môi với nền da, cách giữ vẻ tự nhiên thay vì tạo cảm giác can thiệp quá rõ.

"Tất cả yếu tố trên không thể dựa hoàn toàn vào cảm tính. Chúng đòi hỏi tư duy chuyên môn có hệ thống, tiêu chuẩn đánh giá đủ chặt và đội ngũ được đào tạo với cùng mặt bằng chất lượng", người đại diện lý giải.

Đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản, tỉ mỉ trong từng đường nét. Ảnh: Linh Anh

Với định hướng trên, nhà sáng lập quyết định đầu tư mạnh vào yếu tố dẫn dắt chuyên môn. Cụ thể, Trúc Nhi - quán quân International Nail & PMU Competition 2023 - được mời giữ chức trưởng phòng phun xăm Thẩm Mỹ Linh Anh, trực tiếp kiểm soát chất lượng toàn hệ thống.

Cũng theo đại diện thương hiệu, với phun xăm thẩm mỹ, điều khách hàng cần không chỉ là cặp mày đẹp hay màu môi tươi hơn mà là sự an tâm, rằng kết quả ấy đến từ nền tảng chuyên môn, đáng tin.

"Chị em cần một nơi mà cái đẹp không phụ thuộc vào may rủi của từng chuyên viên, thay vào đó được bảo chứng bằng hệ thống. Đó là giá trị chúng tôi hướng tới. Chiến lược lần này phản ánh tư duy phát triển dài hạn: nâng tầm chất lượng từ bên trong để tạo vị thế bên ngoài", người đại diện nói thêm.

Trúc Nhi giữ chức trưởng phòng phun xăm của hệ thống. Cô vượt 2.000 thí sinh từ 30 quốc gia giành quán quân International Nail & PMU Competition 2023. Tiếp đó, cô tạo dấu ấn ở Browista Worldwide. Ảnh: Linh Anh

Thẩm mỹ Linh Anh ra mắt năm 2016, chuyên chăm sóc da, ứng dụng công nghệ cao cải thiện nám, mụn, trẻ hóa da, phun xăm và đào tạo nghề. Đơn vị phát triển theo mô hình chuỗi với nhiều chi nhánh tại TP HCM và một số tỉnh thành. Giữa tháng 3, doanh nghiệp được xướng tên "Phòng khám thẩm mỹ được khách hàng tin chọn" tại giải Thương hiệu mạnh quốc gia 2026.

Đông Vệ