Thảm kịch xả súng trên bãi biển Australia diễn ra thế nào

Hai nghi phạm mang theo 6 khẩu súng đã trấn giữ cây cầu cạn tại bãi biển Bondi, để có thể dễ dàng nhắm vào đám đông bên dưới mà không ai có thể ngăn cản.

Vào những buổi chiều cuối tuần, bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Australia, là điểm đến của rất nhiều người vì phong cảnh đẹp đến kinh ngạc của nó. Nằm giữa bờ biển và bãi đỗ xe là công viên Archer, nơi thường được sử dụng để tổ chức lễ hội và sự kiện, bên cạnh một sân chơi cho trẻ em.

Để đến bãi biển Bondi, người dân thường tiếp cận từ phố Campbell Parade ở phía bắc, gửi xe tại bãi đỗ cạnh đó, rồi băng qua một cây cầu bêtông và bãi cỏ công viên Archer. Đây là lối đi quen thuộc đối với những người thường xuyên đến đây tắm biển.

Nhưng vào chiều 14/12, hai người đàn ông đậu một chiếc hatchback màu bạc ngay dưới chân cầu cạn, bước lên án ngữ cây cầu, rồi liên tục nổ súng vào đám đông đang tụ tập ở bãi cỏ bên dưới, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Những video và lời kể nhân chứng về vụ tấn công đã được chia sẻ rộng rãi và làm rõ cách mọi việc diễn ra.

Vị trí các tay súng và hướng bắn vào đám đông bên dưới. Đồ họa: ABC News

Khi đứng trên cây cầu cạn, hai tay súng có thể bao quát toàn bộ lễ hội Chanukah của người Do Thái đang diễn ra tại công viên Archer. 14/12 là ngày đầu tiên của lễ Chanukah, hay Hanukkah, lễ hội ánh sáng kéo dài 8 ngày của người Do Thái.

Việc sự kiện được tổ chức tại một không gian rộng, thoáng đãng là điều kiện không thể thuận lợi hơn với những tay súng đang đứng trên cây cầu, vốn ở vị trí cao hơn, với ý đồ gây ra thương vong tối đa, giới chuyên gia nhận định. Từ đây, hai tay súng có thể ẩn nấp, quan sát và ngắm bắn vào đám đông, cũng như dễ dàng rút lui về bãi đậu xe hoặc phố Campbell Parade.

Các nhân chứng ở khu vực Bắc Bondi cho hay vào đầu giờ tối, họ nghe thấy vài tiếng nổ lớn và khi nhìn xung quanh, họ vô cùng choáng váng khi thấy nhiều người ngã xuống, đổ máu.

Xả súng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết Hai tay súng xả đạn về phía bãi biển Bondi, Australia, chiều 14/12. Video: News.com.au

Xa hơn về phía nam của bãi biển, nhân chứng Marley Carroll cho biết anh nghe thấy hai tiếng nổ lớn trước khi đám đông chạy tán loạn về nơi anh đang đứng.

"Họ đang chạy trốn khỏi kẻ xả súng", Carroll kể. "Đấy là lúc chúng tôi nhận ra mọi người xung quanh đều đang chạy, còi xe vang lên inh ỏi. Một nhóm chạy ngang qua chúng tôi và hét lên 'Hắn đang bắn mọi người, hắn đang bắn mọi người'".

Cảnh sát nhận được tin báo đầu tiên về vụ nổ súng tại khu vực Công viên Archer ở bãi biển Bondi vào khoảng 18h47. Cùng khoảng thời gian này, người dân ở vùng đông Sydney bắt đầu nhận được ồ ạt tin nhắn từ bạn bè, gia đình hỏi họ "có đang ở Bondi không?".

Vị trí những kẻ tấn công và địa điểm bị xả súng. Đồ họa: ABC News

Trong một nhóm Facebook nổi tiếng có tên Bondi Local Loop với hơn 150.000 thành viên, những tin nhắn tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện: "Chuyện quái gì đang xảy ra ở bãi biển vậy?"

Sau đó, các video bắt đầu lan truyền trong cộng đồng địa phương. Một video gây sốc cho thấy hai người đàn ông đứng trên cầu đi bộ, dùng súng săn và súng trường bắn về phía đám đông.

Ở khu vực bên dưới cầu đi bộ là nơi hàng chục chiếc xe đang đỗ và cũng là nơi người dân hoảng loạn trú ẩn.

Một video cho thấy vào khoảng trước 19h30, một trong hai tay súng đã rời khỏi cầu, đi xuống hàng cây cạnh công viên, để có thể bắn nạn nhân ở tầm gần hơn. Trong lúc tay súng đang ngắm bắn, một người bán hoa quả bí mật tiếp cận từ phía sau, giật lấy khẩu súng trên tay y và chĩa về phía kẻ tấn công.

Người đàn ông bán hoa quả này đã được ca ngợi là anh hùng khi liều mình cướp vũ khí của kẻ tấn công. Tuy nhiên, ông không bắn nghi phạm, mà đặt khẩu súng xuống và ẩn nấp, dường như do lo sợ bị cảnh sát tưởng nhầm mình là kẻ xả súng.

Tay súng tháo chạy về phía cầu cạn, rồi dùng một khẩu súng khác tiếp tục bắn vào đám đông.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng. Video: BBC

Hai nghi phạm xả súng, thay đạn rồi tiếp tục bắn trong khoảng 20 phút, trước khi cảnh sát xuất hiện và bắt đầu bắn trả. Thời gian phản ứng này khiến nhiều người Australia bức xúc, bởi có một đồn cảnh sát cách nơi xảy ra vụ nổ súng một dãy nhà.

Giới chức Australia cho biết đã điều động hàng chục đơn vị cảnh sát và xe cứu thương để ứng phó với cuộc tấn công. Cảnh sát nấp sau những chiếc ôtô đang đỗ, nhắm vào hai tay súng đang cúi mình bên dưới lan can cầu.

Một lúc sau, tay súng mặc quần trắng trúng đạn của cảnh sát, gục xuống. Tay súng mặc quần đen tiếp tục nã đạn về cả hai phía của cây cầu trong một phút tiếp theo, trước khi trúng đạn.

"Hắn ta bị hạ rồi, gục rồi", một nhân chứng hét lên.

Đến 19h30, một video quay cảnh hai tay súng bị vô hiệu hóa trên cầu đi bộ được chia sẻ giữa những người dân địa phương. Video cho thấy hai người này không cử động và cảnh sát đang cố gắng còng tay họ trong khi người dân địa phương quay phim hiện trường và la hét.

Toàn cảnh khu vực diễn ra vụ xả súng. Đồ họa: ABC News

Cơ quan chức năng đã phong tỏa một khu vực rộng lớn xung quanh bãi biển Bondi, ngăn xe cộ đi vào. Mặc dù một tay súng đã chết và người còn lại đang bị giam, cảnh sát cảnh báo vẫn còn mối đe dọa từ thiết bị nổ tự chế được tìm thấy trong xe của những kẻ tấn công tại hiện trường.

Đến 21h36, cảnh sát xác định sự việc là một vụ tấn công khủng bố. Hai nghi phạm được xác định là Naveed Akram, 24 tuổi, và bố ruột Sajid Akram, 50 tuổi. Sajid Akram bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát, còn Naveed Akram đang điều trị trong bệnh viện và bị giám sát nghiêm ngặt.

Theo các điều tra viên thuộc Nhóm Chống khủng bố Liên hợp (JCTT), hai nghi phạm được cho là đã thề trung thành với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hai lá cờ của tổ chức này được tìm thấy trong xe của nghi phạm tại hiện trường. Một lá cờ còn xuất hiện rõ trong video ghi lại hiện trường, đặt trên nắp capô xe.

Một quan chức JCTT cho biết Naveed Akram từng bị đưa vào tầm giám sát sau khi cảnh sát chặn đứng kế hoạch tấn công khủng bố của IS tại Sydney 6 năm trước. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lý do giới chức Australia không ngăn chặn được kịp thời vụ xả súng.

Vũ Hoàng (Theo ABC News, AFP, Reuters)