Thảm cảnh mất điện ở Texas nhìn từ vũ trụ

MỹNhững bức ảnh vệ tinh mới ghi lại tình trạng mất điện diện rộng khiến thành phố Houston chìm trong bóng tối khi giá rét từ Bắc Cực tràn qua bang Texas.

Thành phố Houston, Texas trước và sau khi bị mất điện trên diện rộng. Ảnh: NASA.

Hàng triệu cư dân ở bang Texas rơi vào cảnh mất điện khi khối khí lạnh vùng cực kéo tới hôm 13/2, theo NASA. Hơn một triệu người dân ở Houston vẫn chưa có điện vào 1 giờ sáng ngày 16/2, thời điểm vệ tinh Suomi NPP bay qua khu vực này để đo lượng phát xạ và phản chiếu ánh sáng ban đêm.

Nhóm nhà khoa học tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA (GSFC) và Hiệp hội nghiên cứu vũ trụ liên đại học (USRA) xử lý dữ liệu để tạo ra ảnh chụp cảnh mất điện. So với ảnh chụp trước đợt lạnh vào sáng sớm ngày 7/2 (ảnh trái), những vị trí trên ảnh tối đen như mực thay vì được chiếu sáng rực rỡ.

Tình trạng mất điện diện rộng bắt đầu khi người dân Texas bật máy sưởi, khiến nhu cầu dùng điện tăng mạnh so với mức tiêu thụ thông thường vào mùa đông, gây áp lực cho mạng lưới điện. Texas có công suất điện vào khoảng 67.000 megawatt vào mùa đông, so với 86.000 megawatt trong mùa hè, khi nhiệt độ tăng vọt và nhu cầu sử dụng năng lượng của bang ở mức thấp. Khi hệ thống thời tiết vùng cực tràn qua, 28.000 megawatt điện từ khí tự nhiên, than đá và nhà máy hạt nhân, cùng 18.000 megawatt từ nguồn điện gió và điện Mặt Trời bị gián đoạn, do đường ống dẫn khi bị đông cứng và một số turbine ngừng quay. Ở những bang miền bắc lạnh giá, những nguồn năng lượng này được bảo vệ định kỳ trước thời tiết mùa đông và dự trữ sẵn điện trước khi bão tới. Tuy nhiên, Texas không áp dụng các biện pháp chuẩn bị tương tự.

Nhóm nghiên cứu NASA/USRA từng ghi nhận nhiều trường hợp mất điện do bão tuyết, nhưng mất điện ở quy mô lớn như vậy tại một quốc gia phát triển là điều rất khác thường, theo Miguel Román, giám đốc Viện Trái Đất từ vũ trụ của USRA. Ông cũng ghi nhận Texas là bang duy nhất có mạng lưới điện riêng so với cả nước để tránh quy định của liên bang.

An Khang (Theo Live Science)