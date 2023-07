Thái Từ Khôn phủ nhận 'quan hệ với người vị thành niên'

Ca sĩ Trung Quốc Thái Từ Khôn phủ nhận tin đồn "quan hệ với người vị thành niên, ép bạn gái phá thai".

Ngày 3/7, trên trang cá nhân, Từ Khôn lần đầu phản hồi về scandal gây ồn ào làng giải trí một tuần qua. Anh thừa nhận hai năm trước, khi độc thân, anh "quan hệ" với cô gái tên C. Chuyện riêng giữa họ chấm dứt năm 2021, đôi bên không còn mâu thuẫn gì.

Ca sĩ 25 tuổi cho biết anh và C "tự nguyện quan hệ", C không phải "người vị thành niên" như tin đồn. Anh cũng không gây áp lực để ép C phá thai. Thái Từ Khôn viết: "Tôi không làm việc gì vi phạm pháp luật, mong mọi người không tung tin đồn sai sự thật".

Ca sĩ Thái Từ Khôn. Ảnh: Kun Studio

Thái Từ Khôn cho biết anh rút ra bài học sau mối quan hệ với C - vốn là fan của ca sĩ. Hai năm qua, anh tự trách và hối hận về sự việc. Từ Khôn hứa nghiêm túc, cẩn trọng hơn trong lời nói và hành vi. Anh mong khán giả tôn trọng đời tư của C, không làm phiền cô.

Cùng ngày, đại diện công ty quản lý Thái Từ Khôn ra thông cáo cho biết hiện nhiều tài khoản mạng xã hội tung tin anh "quan hệ với người vị thành niên, ép bạn gái phá thai". Công ty đã thu thập đủ chứng cứ, kiện người tung tin hủy hoại danh tiếng ca sĩ.

Trước đó, hôm 26/6, paparazzi tung các bằng chứng nói Thái Từ Khôn và C quen nhau ngày 20/5/2021 tại quán karaoke ở Bắc Kinh. Tới rạng sáng 21/5, hai người "quan hệ". Một tháng sau, C phát hiện mang thai, Thái Từ Khôn yêu cầu cô bỏ em bé. Ngày 5/7, C một mình tới bệnh viện làm phẫu thuật.

Theo paparazzi, mẹ của Thái Từ Khôn nghi ngờ C lừa con trai, tống tiền ca sĩ. Một mặt, bà yêu cầu nhân viên liên hệ C để bồi thường vật chất, mặt khác thuê thám tử theo dõi C, bí mật gắn camera ở cổng nhà cô. C phát hiện sự việc nhưng sau đó đôi bên đạt được thỏa thuận hòa giải.

Trước scandal, công ty quản lý Thái Từ Khôn giữ im lặng, càng dấy lên nhiều đồn đoán, khiến danh tiếng ca sĩ bị ảnh hưởng. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay Thái Từ Khôn. Theo Sohu, hôm 2/7, Hiệp hội quảng cáo Bắc Kinh ra thông cáo nhắc nhở các thương hiệu, công ty biểu diễn "cẩn trọng rủi ro" khi hợp tác với Thái Từ Khôn.

MV 'Wait Wait Wait' của Thái Từ Khôn MV "Wait Wait Wait" của Thái Từ Khôn. Video: Xukun August K

Theo Sina, tài khoản Weibo và trang video của đài CCTV đã ẩn hoặc gỡ các video liên quan Thái Từ Khôn. Cục quản lý, giám sát thị trường khu Thông Châu, Bắc Kinh xếp đơn vị quản lý của Thái Từ Khôn vào danh sách "công ty hoạt động bất thường" do không thể liên lạc với đại diện pháp nhân - Thái Từ Khôn. Công ty này thành lập năm 2018, hoạt động lĩnh vực văn hóa, giải trí, chủ yếu sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, tổ chức show nghệ thuật.

Thái Từ Khôn sinh năm 1998 tại Ôn Châu, là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh nổi tiếng sau khi giành quán quân Idol Produce 2018. Các bản hit của anh gồm I Wanna Get Love, Pull Up, Wait Wait Wait.

Ca sĩ từng được giới truyền thông Trung Quốc xếp vào top nghệ sĩ có giá trị thương mại cao. Tờ BoF bình chọn Thái Từ Khôn là một trong 10 người ảnh hưởng tới ngành thời trang Trung Quốc năm 2018. Năm 2019, anh trở thành gương mặt đại diện Trung Quốc trẻ nhất của nhà mốt Prada.

Như Anh