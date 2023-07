Thái Từ Khôn bị đòi tẩy chay do scandal tình một đêm

Ca sĩ Trung Quốc Thái Từ Khôn bị khán giả chỉ trích sau khi lộ thông tin ép tình một đêm phá thai.

Theo Sinchew, thông tin "Thái Từ Khôn ép tình một đêm phá thai" vào nhóm tìm kiếm hot nhất trên Weibo một tuần qua. Ngày 26/6, tay săn ảnh Giang Tiểu Yến tung bằng chứng, trong đó có đoạn ghi âm, tố cáo ca sĩ có lối sống thác loạn.

Sohu đưa tin Từ Khôn gặp một cô gái ngoài 20 tuổi tại buổi hát karaoke ở Triều Dương, Bắc Kinh hồi tháng 5/2021. Hai người qua đêm với nhau sau bữa tiệc khiến cô gái mang thai. Thái Từ Khôn yêu cầu bạn tình phá thai. Sau khi hoàn tất thủ tục vào tháng 7/2021, cô được mẹ của ca sĩ bồi thường 500.000 Nhân dân tệ để giấu kín mọi chuyện.

Thái Từ Khôn vẫn giữ im lặng từ đó tới nay. Nam ca sĩ còn vướng thêm nhiều cáo buộc khác như có con với ba phụ nữ, từng quan hệ với trẻ vị thành niên.

Ca sĩ Thái Từ Khôn diện thiết kế của Prada ở Met Gala 2023. Ảnh: Twitter Always Caixukun

Trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ chỉ trích nam nghệ sĩ ăn chơi, đạo đức suy đồi. Một số khác bày tỏ tiếc nuối khi Thái Từ Khôn đi vào vết xe đổ của Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong.

Ngày 2/7, Sohu đưa tin Hiệp hội quảng cáo Bắc Kinh ra thông cáo nhắc nhở các tổ chức lớn và cơ quan biểu diễn nghệ thuật kiểm soát những rủi ro mà Thái Từ Khôn mang lại do dư luận tiêu cực.

Trước đó một ngày, theo Sohu, tên của Thái Từ Khôn bị gỡ khỏi lễ hội âm nhạc TMEA của Tencent và các show giải trí mà anh từng tham gia như Thanh xuân có bạn 2, Keep Running, Campus Go. Tối 30/6, Keep Running phải hoãn chiếu đột ngột do ảnh hưởng bởi scandal của Thái Từ Khôn. Hiện tên của anh được xuất hiện trở lại trên Douban - diễn đàn phim, nhạc, sách lớn nhất Trung Quốc.

MV 'Wait Wait Wait' của Thái Từ Khôn MV "Wait Wait Wait" của Thái Từ Khôn. Video: Xukun August K

Thái Từ Khôn sinh năm 1998 tại Ôn Châu, là nam ca sĩ, rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh nổi tiếng sau khi giành quán quân Idol Produce 2018. Các bản hit của anh gồm: I Wanna Get Love, Pull Up, Wait Wait Wait.

Ca sĩ từng được giới truyền thông Trung Quốc xếp vào top nghệ sĩ có giá trị thương mại cao. Tờ BoF bình chọn Thái Từ Khôn là một trong 10 người ảnh hưởng tới ngành thời trang Trung Quốc năm 2018. Năm 2019, anh trở thành gương mặt đại diện Trung Quốc trẻ nhất của nhà mốt Prada.

Họa Mi (theo Sohu)