Thái tử Charles phản bác cáo buộc hỏi về màu da của cháu

Hoàng gia Anh bác bỏ thông tin nói rằng Thái tử Charles là người đã tò mò về màu da của Archie, con trai Harry - Meghan.

Trong cuốn sách sắp ra mắt "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" (Anh em trai và những cô vợ: Bên trong cuộc sống riêng tư của William, Kate, Harry và Meghan), tác giả Mỹ Christopher Andersen cáo buộc Thái tử Anh Charles là thành viên hoàng gia đã tò mò về nước da của cháu nội, con của vợ chồng Harry - Meghan.

Cuốn sách viết Thái tử Charles đã hỏi vợ Camilla: "Không biết đứa nhỏ trông sẽ như thế nào nhỉ?". Bà Camilla có chút ngạc nhiên về câu hỏi của chồng, song trả lời đứa nhỏ chắc chắn rất đáng yêu. Thái tử đáp lại "ý anh là em nghĩ nước da của đứa bé sẽ thế nào?".

Thái tử Charles trong chuyến thăm Bảo tàng Vận tải London hồi tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin này, phát ngôn viên Điện Clarence, nơi ở của Thái tử Charles và vợ Camilla, cáo buộc đó là thông tin "hư cấu, không đáng để nói thêm".

Căng thẳng giữa vợ chồng Harry và hoàng gia Anh dâng cao sau khi hai người tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" của hoàng gia trong cuộc phỏng vấn với nhà đài Mỹ hồi tháng ba.

Vợ chồng Harry - Meghan cáo buộc một thành viên hoàng gia Anh "phân biệt chủng tộc" khi tò mò về màu da của bé Archie. Hai người được cho là từng định công khai tên thành viên hoàng gia này, song cuối cùng vẫn quyết giữ kín.

Ngọc Ánh (Theo Independent)