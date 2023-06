Thái San: 'Tôi thèm mái ấm gia đình'

Diễn viên Thái San, 49 tuổi, nói ở Pháp nhiều lúc khóc vì cô đơn nhưng không dám yêu vì sợ cảm giác đổ vỡ.

Thái San nói về cuộc sống, công việc dịp tái xuất showbiz trong nước, ra MV I Wanna be in You.

- Động lực nào khiến anh trở lại hoạt động làng giải trí ở tuổi 49?

- Tôi biết mình không còn trẻ nhưng tâm hồn tôi vẫn như những người mới vào nghề. 20 năm trước, tôi từ bỏ sự nghiệp sang Pháp làm bổn phận của một người con, chăm sóc mẹ bệnh nặng. Suốt quãng thời gian đó, tôi chưa bao giờ nguôi nhớ nghề.

Vài năm qua, tôi thường về nước chơi và được mời dự một số chương trình, sự kiện, cảm nhận được mình vẫn yêu ca hát, diễn xuất. Tổ nghề vẫn còn thương nên tôi gặp được những người bạn, đồng nghiệp có sự tương đồng về mặt cảm xúc. Nhờ họ hỗ trợ, tôi mới có cơ hội ra video nhạc, tái ngộ.

Diễn viên Thái San 49 tuổi, quê Đà Lạt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Cuộc sống hiện tại của anh ra sao?

- Tôi thấy tự tin vì sau nhiều năm cố gắng đã có được nhà riêng, công ty về du lịch tại Pháp. Cuộc sống vật chất đầy đủ, có thể làm được nhiều điều mình muốn. Nhưng về mặt tinh thần, tôi luôn trong trạng thái thiếu thốn tình cảm.

Tôi độc thân, đi sớm về khuya một mình, thèm có vợ con, một mái ấm gia đình của riêng mình. Tuy nhiên, mong ước đó có vẻ khó thành hiện thực vì tôi không còn trẻ nữa. Ngoài ra, sâu thẳm trong tâm hồn tôi sợ hôn nhân vì từng chứng kiến mẹ cả đời mang tâm bệnh, đau đớn vì đổ vỡ với bố.

Sự đổ vỡ của bố mẹ để lại cho tôi một vết thương lòng, khó xoa dịu được bao năm qua. Tôi cũng tìm hiểu vài người nhưng đến khi họ muốn gắn kết, tôi lại rút lui, cứ sợ sẽ làm người phụ nữ cạnh mình khổ giống như bố. 10 năm chăm sóc mẹ, tôi chứng kiến bà gào thét mỗi đêm và bị ám ảnh bởi điều đó.

- Anh làm sao để vượt qua nỗi cô đơn?

- Nhiều lúc tôi bật khóc khi sống trơ trọi, không ai bên cạnh để chia sẻ. Có những đêm, tôi đi bar một mình uống rượu rồi lang thang trên phố Paris, thấy cuộc sống vô nghĩa. Tôi nhớ có một lần, ai đó đặt bàn tay họ lên vai tôi. Vậy thôi mà tôi rùng mình nhận ra mình thèm khát được yêu thương, vỗ về, an ủi như thế nào. Để vượt qua cảm giác đó, tôi nghe nhạc, đọc sách, viết nhật ký, xem phim, tập gym, học khiêu vũ.

Tôi có nhiều bạn, nhưng không quá thân. Tôi tập trung làm việc và học hành nên ít gần gũi, tâm sự với mọi người. Trở lại hoạt động ở showbiz là một trong những cách giúp tôi bớt cô đơn hơn.

Thái San, Việt Trinh trong "Hoa hậu của lòng anh" Thái San, Việt Trinh trong phim "Hoa hậu của lòng anh" năm 1998. Video: YouTube Phim hay Việt Nam

- Anh thấy tiếc nuối điều gì trong quá khứ?

- Nếu phải chọn lại, tôi vẫn chọn được chăm sóc mẹ. Tôi không tiếc về quãng thời gian sống tại Pháp vì được làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người con.

Nhớ lại 10 năm theo nghề trước đây, tôi ngẫm ra mỗi người chỉ có một cơ hội để tỏa sáng. Do hoàn cảnh khách quan, tôi không duy trì được sự may mắn đó. Giờ tôi mong có vai diễn hay, trở lại đóng phim. Tôi tìm hiểu thị trường showbiz, thị hiếu khán giả để xem mình có thể làm gì, đầu tư ra sao. Cuộc sống ngắn ngủi, cố gắng được ngày nào tôi sẽ gắng sức ngày đó.

Tôi cũng muốn mở lớp dạy tiếng Pháp, kỹ năng làm du lịch cho các bạn trẻ. Tôi hy vọng những kiến thức trau dồi trong 20 năm có thể giúp ích cho mọi người.

Khi còn là sinh viên khoa Hóa Đại học Đà Lạt, Thái San tham gia đội văn nghệ của trường, biểu diễn các ca khúc tiếng Pháp, Nga. Năm 1989, diễn viên được chị họ là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh - Thanh Lan - dẫn đến đoàn phim chơi và gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Anh bén duyên với màn ảnh khi được đạo diễn mời đóng phim Đằng sau một số phận. Sau đó, Thái San học khoa Diễn viên kịch nói Trường Nghệ thuật Sân khấu II, khoa Diễn viên điện ảnh tại Trường Điện ảnh TP HCM. Đầu thập niên 1990, anh cùng Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc là những tài tử ăn khách trên màn ảnh với dòng phim thị trường. Diễn viên chuyên vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu tốt bụng, qua một số phim tiêu biểu như: Tấm Cám, Tóc gió thôi bay, Sao em vội lấy chồng, Đừng nói xa nhau, Hoa hậu của lòng anh.

Hoàng Dung