Thái San trở lại showbiz sau 20 năm

Diễn viên nổi tiếng Sài Gòn thập niên 1990 - Thái San - tái xuất showbiz với MV "I Wanna be in You", sau 20 năm vắng bóng.

Trong buổi giới thiệu video nhạc chiều 19/6 ở TP HCM, diễn viên cho biết 20 năm trước, anh từ bỏ công việc diễn xuất, ca hát để sang Pháp chăm sóc mẹ, cho đến khi bà qua đời năm 2011.

"Hiện cuộc sống của tôi ở xứ người ổn định. Tôi muốn trở lại hoạt động ở làng giải trí", Thái San nói.

Thái San, Phương Thanh hát "I Wanna be in You" Thái San và Phương Thanh thể hiện ca khúc "I Wanna be in You" trong phòng thu. MV dự kiến ra mắt cuối tháng 6. Video: Nhân vật cung cấp

Thích nét tự nhiên, chất giọng khàn khi hát pop - rock của Phương Thanh, trong chuyến về nước đầu tháng 6, Thái San mời ca sĩ thu âm I Wanna be in You. Cả hai có 10 ngày làm việc, quay MV tại Phan Thiết (Bình Thuận) trước khi diễn viên trở lại Pháp.

I Wanna be in You là sáng tác mới theo thể loại rock của tác giả Phi Vũ. Trước đây, Thái San chuyên hát nhạc nhẹ Pháp nhưng mê rock. Diễn viên cho biết nhờ sự "máu lửa" của Phương Thanh, anh thấy tự tin hơn khi thu âm. "Tôi đã khóc khi thể hiện đoạn cao trào của nhạc phẩm. Chắc do buồn tủi không được làm nghề dồn nén trong nhiều năm nay", anh nói.

Sau MV, diễn viên nói sẽ đi lại giữa hai nước để thỏa mãn đam mê ca hát. Anh cũng nhận được một số lời mời đóng phim và ấp ủ thực hiện một tác phẩm do anh viết kịch bản.

Thái San và Phương Thanh lần đầu hợp tác cùng nhau trong video nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thái San, 49 tuổi, sinh tại Đà Lạt. Khi còn là sinh viên khoa hóa Đại học Đà Lạt, anh tham gia đội văn nghệ của trường, biểu diễn các ca khúc tiếng Pháp, Nga. Năm 1989, diễn viên được chị họ là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh - Thanh Lan - dẫn đến đoàn phim chơi và gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Anh bén duyên với màn ảnh khi được đạo diễn mời đóng phim Đằng sau một số phận.

Sau đó, Thái San học khoa Diễn viên kịch nói Trường Nghệ thuật Sân khấu II, khoa Diễn viên điện ảnh tại Trường Điện ảnh TP HCM. Đầu thập niên 1990, anh cùng Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc là những tài tử ăn khách trên màn ảnh với dòng phim thị trường. Diễn viên chuyên vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu tốt bụng, qua một số phim tiêu biểu như: Tấm Cám, Tóc gió thôi bay, Sao em vội lấy chồng, Đừng nói xa nhau.

Thái San, Việt Trinh trong phim "Sao em nỡ lấy chồng" Thái San, Việt Trinh trong phim "Sao em vội lấy chồng". Video: YouTube Blue Ocean Music TV

Hoàng Dung