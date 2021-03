Thai nhi mắc Covid-19 từ trong bụng mẹ

Israel ghi nhận hai trường hợp tử vong là thai nhi bị nhiễm nCoV từ mẹ. Một ca được xác nhận chết do Covid-19.

Một phụ nữ đã mất đứa con trong bụng ở tuần thai thứ 36, tại Trung tâm Y tế Meir ở Kfar Saba, hôm 27/2, sau khi cô nhiễm nCoV. Các xét nghiệm cho thấy thai nhi cũng bị nhiễm virus, nhưng bệnh viện không khẳng định Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong.

Tuần trước đó, một thai phụ 29 tuổi tại Ashdod cũng mất con ở tuần thai thứ 25. "Thai nhi bị nhiễm virus qua nhau thai. Chúng tôi chắc chắn Covid-19 là thủ phạm làm chết thai", tiến sĩ Tal Brosh, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Assuta, cho biết.

Đây là ca tử vong ở thai nhi do Covid-19 đầu tiên tại Israel. Các trường hợp tương tự đã xảy ra tại Brazil. Tiến sĩ Yossi Tobin, giám đốc khoa sản của Bệnh viện Assuta, nói: "Đây là một trường hợp hiếm khi xảy ra vì em bé thường bị nhiễm nCoV sau khi ra đời do tiếp xúc với người mẹ. Kết quả xét nghiệm dương tính của thai khi còn trong bụng mẹ cho thấy khả năng cao là thai nhi đã chết do Covi-19".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine, đồng thời cảnh báo Covid-19 có thể gây bất lợi cho thai kỳ, chẳng hạn như sinh non, hoặc khiến mẹ mắc bệnh nặng. Song do dữ liệu về độ an toàn của vaccine đối với nhóm này còn hạn chế, chuyên gia khuyên thai phụ nên hỏi ý kiến bác sĩ về vaccine và các rủi ro của Covid-19.

Để phòng tránh tác dụng phụ của vaccine, phụ nữ mang thai nên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ y tế về tiền sử dị ứng và tình trạng sức khỏe. Những người bị sốt sau khi tiêm có thể được dùng acetaminophen do tình trạng sốt có liên quan tới những biến chứng thai kỳ.

Phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Assuta, Ashdod, Israel. Ảnh: Times of Israel.

Mai Dung (Theo New York Post, CDC)