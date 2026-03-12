Thái Lan yêu cầu Iran xin lỗi vụ tấn công tàu hàng

Giới chức Thái Lan yêu cầu Iran xin lỗi về việc nước này tập kích khiến tàu Mayuree Naree bốc cháy, buộc thủy thủ phải bỏ phương tiện.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 12/3 bày tỏ quan ngại sâu sắc về "tình hình nghiêm trọng tại Trung Đông do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cũng như chiến dịch trả đũa của Iran sau đó". Cơ quan này cảnh báo xung đột tại Trung Đông có nguy cơ leo thang hơn nữa trong khu vực và trên toàn thế giới.

"Tình hình đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và an toàn của thường dân vô tội", Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, đồng thời kêu gọi các bên "tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế tối đa và ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng".

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay đã yêu cầu Iran xin lỗi về vụ tập kích tàu hàng Mayuree Naree trên eo biển Hormuz vào ngày 11/3, đồng thời thông báo đang đề nghị đại sứ Iran tại Thái Lan làm rõ thông tin liên quan.

Iran chưa bình luận về thông tin trên. Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm nay công bố thông điệp đầu tiên sau khi nhậm chức, khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz nhằm gây sức ép với kẻ thù.

Tàu Mayuree Naree bốc cháy sau khi bị tấn công trên Eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Precious Shipping

Tàu Mayuree Naree, treo cờ Thái Lan, bị tấn công sau khi rời cảng Khalifa ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), buộc thủy thủ đoàn phải bỏ phương tiện. Hải quân Oman đã cứu được 20 thủy thủ trên tàu Mayuree Naree.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tập kích tàu Mayuree Naree và Express Rome, thuộc sở hữu của Israel và treo cờ Liberia, cáo buộc những phương tiện này "phớt lờ cảnh báo". Chưa rõ loại vũ khí mà IRGC đã dùng để tấn công các tàu hàng.

Tàu Mayuree Naree có chiều dài 178 mét, trọng tải toàn phần hơn 30.000 tấn, thuộc sở hữu của công ty vận tải Precious Shipping có trụ sở tại Bangkok. Ảnh được công bố cho thấy thân tàu có một lỗ thủng lớn ngay trên mớn nước, chưa rõ có ảnh hưởng tới khả năng nổi hay không.

Theo công ty Precious Shipping, hai quả đạn đánh trúng phòng máy và gây ra hỏa hoạn. "Ba thành viên thủy thủ đoàn mất tích và được cho là mắc kẹt trong phòng máy, giới chức địa phương đang nỗ lực giải cứu họ", Precious Shipping cho biết.

Giám đốc điều hành của công ty là Khalid Hashim ngày 12/3 nói lực lượng cứu nạn chưa thể lên tàu dù ngọn lửa đã được dập tắt.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Tướng Ibrahim Jabbari, cố vấn của tư lệnh IRGC, ngày 3/3 tuyên bố lực lượng này đã đóng cửa Eo biển Hormuz và sẽ tấn công mọi tàu cố đi qua. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 11/3 ghi nhận ít nhất ba trường hợp tàu hàng bị tấn công khi di chuyển trên Eo biển Hormuz.

Hàng trăm tàu đang neo chờ ở hai đầu Eo biển Hormuz do xung đột. Gần 20% nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua tuyến hàng hải chỉ rộng khoảng 34 km, khiến nơi đây trở thành "nút thắt cổ chai" cực kỳ quan trọng nhưng cũng đầy rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã đẩy giá dầu tăng cao vì hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz gần như bị tê liệt và sản lượng dầu ở Trung Đông giảm sút.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Bangkok Post)