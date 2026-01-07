Thái Lan tuyên bố phát hiện kho vũ khí trong sòng bạc Campuchia

Quân đội Thái Lan thông báo phát hiện kho vũ khí giấu trong sòng bạc Thmor Da của Campuchia, trong khi Phnom Penh bác bỏ thông tin này.

Quân đội Thái Lan cho biết đơn vị công binh thuộc Bộ chỉ huy Phòng thủ Biên giới Chanthaburi - Trat hôm 5/1 triển khai chiến dịch sau khi "kiểm soát vị trí then chốt và giành lợi thế chiến thuật". Đơn vị này đã kiểm tra sòng bạc Thmor Da và khu vực xung quanh gần Ban Nong Ri, được cho là nơi Campuchia từng sử dụng làm căn cứ và điểm cất giấu vũ khí để tập kích lực lượng Thái Lan.

Lực lượng Thái Lan tuyên bố đã phát hiện kho vũ khí lớn bên trong sòng bạc, thu giữ nhiều khí tài gồm súng chống tăng PF-89, RPG-2 và RPG-7, súng cối 60 mm, đạn cho súng không giật 75 mm, hơn 10.000 viên đạn các loại, lựu đạn và đạn súng máy 12,7 mm.

Kho vũ khí Campuchia bị Thái Lan thu giữ hôm 5/1. Ảnh: Khaosod

Quân đội Thái Lan cho biết sẽ giữ lại một số vũ khí để nghiên cứu và kiểm tra trước khi đưa vào kho lưu trữ, số còn lại sẽ bị tiêu hủy theo quy trình.

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 6/1 bác bỏ thông tin trên. "Hình ảnh và địa điểm mà Thái Lan đưa ra để làm bằng chứng không nằm trong khu vực được gọi là 'sòng bạc Thmor Da'", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cho hay, thêm rằng vị trí này thuộc quyền kiểm soát của Sở Cảnh sát tỉnh Pursat và nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Campuchia.

"Lan truyền thông tin sai lệch thể hiện ý định nham hiểm và thiếu trung thực, mâu thuẫn trực tiếp với Tuyên bố chung của Ủy ban Biên giới chung (GBC) về không phát tán thông tin sai lệch hoặc tin giả. Thu giữ vũ khí từ đồn cảnh sát nằm trong lãnh thổ chủ quyền của Campuchia đã cấu thành hành vi cướp bóc, cho thấy chính phủ và quân đội Thái Lan áp dụng luật rừng trong quá trình xâm phạm lãnh thổ Campuchia", quan chức này nói thêm.

Giao tranh bùng phát đầu tháng 12/2025 ở khu vực biên giới khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Đại diện GBC hôm 27/12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Tuy nhiên, kể từ đó hai bên vẫn nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Huyền Lê (Theo Nation Thailand, Khmer Times)