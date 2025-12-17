Thái Lan tuyên bố kiểm soát đèo chiến lược Chong An Ma

Quân đội Thái Lan khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn đèo Chong An Ma, điểm nóng trong hai đợt xung đột biên giới với Campuchia.

Quân khu 2 Thái Lan hôm nay thông báo "Chiến dịch Thế kỷ" đã hoàn thành mục tiêu kiểm soát đèo Chong An Ma, cứ điểm trọng yếu giữa tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear của Campuchia, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội.

Quân đội Campuchia tăng cường tập kích các vị trí Thái Lan bằng pháo phản lực BM-21, lựu pháo, súng cối và thiết bị bay không người lái. Lực lượng Thái Lan đáp trả bằng pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái (UAV) và bộ binh.

Quân nhân Thái Lan thượng cờ tại đèo Chong An Ma sau khi kiểm soát hoàn toàn khu vực ngày 16/12. Ảnh: X/ArmyMilitaryHD

Quân khu 2 Thái Lan thừa nhận các đơn vị phải hứng chịu hỏa lực mạnh, nhưng khẳng định đã kiểm soát một số vị trí then chốt, đặc biệt là toàn bộ đèo Chong An Ma. Lực lượng Thái Lan đang thiết lập tuyến phòng thủ mới, rà phá mìn và bố trí hàng rào thép gai tại khu vực.

Bên cạnh Chong An Ma, Quân khu 2 Thái Lan bổ sung khu vực giao chiến ác liệt nhất trong vài ngày qua ở biên giới là đền cổ Prasat Ta Kwai.

Bộ Quốc phòng Campuchia cùng ngày cáo buộc Thái Lan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn và Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình ký ngày 26/10 ở Malaysia. Cơ quan này cho hay quân đội Thái Lan đã pháo kích nhiều khu vực thuộc tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear từ chiều 16/12 đến sáng 17/12, trong đó có cao điểm 333 và đền cổ Ta Krabei.

Phnom Penh không đề cập lực lượng nào đang kiểm soát đèo Chong An Ma.

Chong An Ma là đèo tự nhiên, phía Campuchia gọi là đèo An Seh. Khu vực này là điểm nóng châm ngòi xung đột, với vụ nổ mìn làm 5 quân nhân Thái Lan bị thương hồi tháng 7. Trang tin Fresh News của Campuchia cho biết khu vực này có một căn cứ quân sự, cũng là nơi đón đoàn tùy viên quốc phòng các nước đến giám sát lệnh ngừng bắn.

Vị trí đèo Chong An Ma giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: Bangkok Post

Chong An Ma kết nối hoạt động biên mậu giữa tỉnh Ubon Ratchathani và Preah Vihear. Khu vực này từng có một số trung tâm tị nạn cho dân thường Campuchia trong giai đoạn bất ổn, được giám sát bởi Liên Hợp Quốc. Năm 1999, chính quyền tỉnh Ubon Ratchathani và Preah Vihear thỏa thuận Chong An Ma trở thành điểm giao thương.

Đến năm 2011, trong giai đoạn xung đột biên giới liên quan đền Preah Vihear, Thái Lan cáo buộc Campuchia xây công trình "tượng đài Ta Om" ở Chong An Ma, mở rộng khu định cư trong khu vực. Năm 2012, chính phủ hai nước cùng công nhận khu vực này là cửa khẩu cố định.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này giữa hai nước đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 19 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 17 dân thường Campuchia.

Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước đã phải sơ tán khỏi biên giới. Nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ và nhiều nước chưa đạt được tiến triển, do Thái Lan và Campuchia đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia ngừng bắn trước.

