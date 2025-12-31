Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam 155 ngày, không lâu sau khi hai bên nhất trí ngừng bắn.

Báo Khmer Times cho biết 18 tù binh Campuchia được trả tự do sáng nay tại cửa khẩu nằm giữa tỉnh Pailin ở Campuchia và Chanthaburi tại Thái Lan. Đây là cửa khẩu biên giới duy nhất còn hoạt động kể từ khi xung đột bùng phát giữa hai nước.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận các binh sĩ đã quay về nước an toàn. Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết lễ bàn giao tù binh được tiến hành dưới sự chứng kiến của các quan sát viên ASEAN và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia Các binh sĩ Campuchia được trả tự do qua cửa khẩu giữa hai tỉnh Pailin và Chanthaburi hôm 31/12. Video: Khmer Times

Cơ quan này nói mọi kênh ngoại giao và khuôn khổ pháp lý về nhân đạo quốc tế đã được sử dụng để giúp các quân nhân có thể đoàn tụ với gia đình, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Campuchia cam kết không để bất kỳ binh sĩ nào bị bỏ lại phía sau.

Các binh sĩ này đã bị giam ở Thái Lan trong 155 ngày. Họ nằm trong nhóm 20 binh sĩ bị quân đội Thái Lan bắt tại tỉnh Preah Vihear trong cuộc đụng độ hồi tháng 7. Thái Lan sau đó phóng thích hai quân nhân Campuchia có vấn đề về sức khỏe, nhưng tiếp tục giam 18 người còn lại.

Xung đột biên giới giữa hai nước tái bùng phát vào ngày 7/12 và kéo dài trong khoảng 20 ngày, khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người ở cả hai bên phải đi sơ tán. Theo lệnh ngừng bắn mới được ký hôm 27/12, Thái Lan cam kết trả tự do cho nhóm tù binh nếu thỏa thuận được duy trì trong vòng 72 giờ.

Xe chở các binh sĩ Campuchia được trả tự do hôm 31/12. Ảnh: Khmer Times

Dù vậy, Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 30/12 thông báo hoãn thả các tù binh để xem xét lại thời điểm bàn giao, với lý do Campuchia đêm 28/12 triển khai hơn 250 thiết bị bay không người lái (drone) xâm phạm lãnh thổ nước này, điều Bangkok coi là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Phnom Penh đã bác bỏ cáo buộc trên.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đây việc trao trả 18 tù binh lần này là động thái nhằm "thể hiện thiện chí và xây dựng lòng tin" giữa hai bên.

Phạm Giang (Theo Khmer Times, AFP, Nation Thailand)