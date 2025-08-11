Thái Lan tố Campuchia vi phạm công ước về mìn sát thương

Thái Lan cáo buộc Campuchia rải mìn ở biên giới, vi phạm Công ước Ottawa, khiến 11 binh sĩ bị thương nặng, song Phnom Penh bác bỏ.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 11/8 cho biết đại diện nước này tại Liên Hợp Quốc đã gửi ba bức thư tới Chủ tịch của Hội nghị các Quốc gia Thành viên Công ước Ottawa lần thứ 22, cáo buộc Campuchia vi phạm quy định về cấm mìn sát thương.

Công ước Ottawa nghiêm cấm các thành viên sử dụng, tàng trữ, sản xuất, chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân. Thái Lan và Campuchia đều là thành viên Công ước.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay trong các bức thư, họ liệt kê ba vụ nổ mìn vào các ngày 16/7, 23/7 và 9/8 tại khu Chong Bok và Chong An Ma ở tỉnh Ubon Ratchathani cùng khu Chong Don Ao-Krisana ở tỉnh Si Sa Ket, giáp biên giới Campuchia. Phía Thái Lan cáo buộc đây là mìn do quân đội Campuchia cài và các vụ nổ đã khiến 11 binh sĩ Thái Lan thương nặng.

Binh sĩ Thái Lan được chuyển tới bệnh viện sau khi trúng mìn tại tỉnh Si Sa Ket sáng 9/8. Ảnh: Royal Thai Army

Trong thư ngày 23/7, Thái Lan viết rằng quân đội Campuchia đã vi phạm Điều 1 của Công ước Ottawa tại khu vực Chong Bok khi gài mìn loại PMN-2, loại mìn Campuchia đang sở hữu, tại khu vực này.

Trong thư ngày 24/7, Thái Lan tiếp tục cáo buộc Campuchia có hành vi vi phạm Công ước Ottawa tại khu vực Chong An Ma và còn xâm phạm, tấn công vũ trang vào lãnh thổ Thái Lan.

Trong thư ngày 9/8, Thái Lan cáo buộc Campuchia tiếp tục vi phạm Công ước Ottawa ở khu Chong Don Ao-Krisana, nơi trước đó đã được rà phá mìn. Thái Lan nhận định mìn ở khu vực này chỉ mới được gài và sự việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi đại diện Thái Lan - Campuchia họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Cơ quan rà phá bom mìn Campuchia (CMAA) bác bỏ cáo buộc của Thái Lan, chỉ trích đây là những thông tin "vô căn cứ", đồng thời kêu gọi Bangkok "kiềm chế để duy trì lệnh ngừng bắn vừa được nhất trí".

"Lập trường của Campuchia rất rõ ràng: Chúng tôi không và sẽ không gài mìn mới", CMAA tuyên bố.

Cơ quan này cũng khẳng định trong ba thập kỷ qua, Campuchia đã rà phá hơn một triệu quả mìn và gần ba triệu vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, "cứu sống vô số sinh mạng và khôi phục đất đai cho cộng đồng".

Tướng Campuchia Nak Vong cũng cáo buộc binh sĩ Thái Lan dùng ná thun bắn bi sắt vào khu vực đền Ta Moan Thom hiện do Campuchia kiểm soát.

"Họ nhắm vào quân đội Campuchia vào ban đêm. Chúng tôi đếm được 100 phát bắn bằng ná thun. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã báo cáo hành vi vi phạm này lên cấp trên", ông Nak Vong nói.

Campuchia - Thái Lan tháng trước nổ ra xung đột gần đền Ta Moan Thom, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước, trong đó có đền Ta Kwai và Preah Vihear. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến 25 người ở Thái Lan thiệt mạng, gồm 15 binh sĩ cùng 10 dân thường, và 13 người chết ở Campuchia.

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới để thực thi lệnh ngừng bắn.

Ngọc Ánh (Theo Nation, Khmer Times, Bangkok Post)