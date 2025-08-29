Thái Lan tố Campuchia quăng mìn vào vùng tranh chấp

Bangkok nói Campuchia quăng mìn chống bộ binh PMN-2 vào vùng tranh chấp khiến 4 quân nhân nước này bị thương, song Phnom Penh bác bỏ.

"Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra để đảm bảo an ninh và ngăn chặn hành động xâm nhập vào lãnh thổ Thái Lan, vào lúc 15h45 ngày 27/8, binh sĩ giẫm phải mìn chống bộ binh PMN-2 gần đền Ta Kwai, quận Phanom Dong Rak, tỉnh Surin", Quân khu 2 quân đội Thái Lan ngày 28/8 thông báo.

Sự việc khiến một quân nhân bị thương nặng ở chân, ba binh sĩ khác bị thương nhẹ. Theo Quân khu 2 Thái Lan, đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thiếu tôn trọng của Campuchia đối với cam kết ngừng bắn đã được thống nhất tại các cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC) và Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC).

Giới chức Thái Lan cho hay lực lượng Campuchia trước đó đã hai lần tìm cách rải mìn PMN-2 ở vùng tranh chấp. Hôm 21/8, lính Thái Lan phát hiện một quả mìn loại này được bố trí giữa các hàng rào thép gai. Một ngày sau, ba quả mìn PMN-2 được quăng qua hàng rào vào khu vực Thái Lan tuyên bố là lãnh thổ.

Bangkok cáo buộc Phnom Penh vi phạm Công ước Ottawa, trong đó cấm các thành viên sử dụng, tàng trữ, sản xuất, chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân. Thái Lan và Campuchia đều là thành viên của Công ước.

Mìn PMN-2 được quân đội Thái Lan tìm thấy ở khu vực biên giới hôm 22/8. Ảnh: Quân khu 2 quân đội Thái Lan

Quân khu 2 Thái Lan cho rằng những hành động như vậy không chỉ vi phạm các nguyên tắc ứng xử hòa bình, mà còn gây trở ngại lớn cho nỗ lực đạt được hòa bình lâu dài ở biên giới Thái Lan - Campuchia.

Theo truyền thông Thái Lan, vụ nổ mìn hôm 27/8 diễn ra cách 200 m về phía đông so với vị trí mà nước này phát hiện quả mìn PMN-2 hôm 21/8.

Trước đó, ba sự cố về mìn đã xảy ra, gây ảnh hưởng tới binh sĩ Thái Lan ở các khu vực xung quanh đền Ta Muen và Ta Kwai, gồm một vụ trước sau khi Campuchia - Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hai vụ sau đó.

Cơ quan rà phá bom mìn Campuchia (CMAA) bác bỏ cáo buộc của Thái Lan, khẳng định các sự việc là do mìn sót lại từ trước gây ra, không phải do Campuchia gài mìn mới.

"Những cáo buộc trên thiếu sự điều tra rõ ràng và bằng chứng đáng tin cậy. Campuchia vẫn cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn và nghĩa vụ của mình với tư cách quốc gia thành viên Công ước Ottawa từ năm 2000, duy trì chính sách không khoan nhượng đối với mìn chống bộ binh", CMAA cho hay.

Vị trí đền Ta Kwai. Đồ họa: CNA

Đáp lại, phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suwaree cho biết mìn PMN-2 không được sử dụng trong quá khứ và các quả mìn vừa được phát hiện là loại mới xuất xưởng.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát ở khu vực biên giới tranh chấp từ sáng 24/7. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới.

Phạm Giang (Theo Nation Thailand, Khmer Times)