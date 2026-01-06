Thái Lan tố Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Bangkok cáo buộc Phnom Penh vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nã cối vào cao điểm ở Chong Bok, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.

"Campuchia đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Lực lượng Campuchia bắn đạn cối vào khu vực cao điểm 469 ở vùng Chong Bok, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mảnh đạn. Người này đã được sơ tán để điều trị y tế", Quân đoàn 2 quân đội Thái Lan thông báo hôm nay.

Trung tướng Weerayuth Raksilp, tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, sau đó nói rằng vụ nã cối xảy ra lúc 7h25. Quân khu 2 Thái Lan đang điều tra nguyên nhân sự việc, đồng thời yêu cầu tất cả đơn vị trực thuộc tăng cường cảnh giác khi thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tối đa an toàn cho binh sĩ và người dân trong vùng.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin.

Vị trí các đền tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: CNA

Campuchia hôm 5/1 cáo buộc binh sĩ Thái Lan "tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, phá hủy nhà cửa và tài sản cư dân, phá hủy hạ tầng dân sự và cơ sở văn hóa bất chấp lệnh ngừng bắn".

Phnom Penh kêu gọi các cơ quan Liên Hợp Quốc xem xét ảnh hưởng từ hoạt động của binh sĩ Thái Lan và tìm cách chấm dứt điều này, cũng như yêu cầu Bangkok "rút quân khỏi lãnh thổ Campuchia, bồi thường cho những người chịu thiệt hại".

Giao tranh bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) hôm 27/12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Binh sĩ Thái Lan tuần tra tại khu vực Chong Bok tháng 8/2025. Ảnh: Reuters

Một ngày sau, Thái Lan cho biết 250 thiết bị bay không người lái (drone) của Campuchia đã bay vào vùng trời nước này. Giới chức Campuchia sau đó thông báo hai nước đã thảo luận về sự việc, nhất trí điều tra và giải quyết ngay lập tức.

Thái Lan tuần trước trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị bắt tại tỉnh Preah Vihear trong cuộc đụng độ hồi tháng 7/2025. Lễ bàn giao tù binh được tiến hành dưới sự chứng kiến của quan sát viên ASEAN và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Nation Thailand, Khmer Times)