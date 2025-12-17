Thái Lan tiếp tục dùng F-16 không kích Campuchia

Thái Lan tuyên bố triển khai F-16 để ngăn Campuchia di chuyển quân và vũ khí hạng nặng, dù Phnom Penh trước đó yêu cầu Bangkok "không dùng vũ lực không tương xứng".

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 17/12 cho biết quân đội Thái Lan sáng nay tiếp tục triển khai tiêm kích F-16 ném bom vào làng Prey Chan thuộc tỉnh Banteay Meanchey. Campuchia cũng ghi nhận các đợt pháo kích nhắm vào địa bàn tác chiến của Quân khu 5, gồm tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Pursat.

Đến 9h40 sáng nay, hai bên tiếp tục giao tranh dữ dội tại làng Chouk Chey, khi Thái Lan tìm cách đưa bộ binh tiến vào lãnh thổ Campuchia, nhưng không thể xuyên thủng tuyến phòng ngự mạnh của đối phương, Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay.

Trong khi đó, Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) cho hay họ đã điều tiêm kích F-16 thực hiện "nhiệm vụ khẩn cấp", ném bom xuống mục tiêu trên lãnh thổ Campuchia, sau khi phát hiện đối phương đang di chuyển quân và vũ khí hạng nặng gần Ban Thmor Dar, thuộc tỉnh Pursat, đối diện tỉnh Trat của Thái Lan.

Tiêm kích F-16 Thái Lan bay trình diễn hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Theo RTAF, cuộc không kích được tiến hành sau khi họ nhận được tin tình báo rằng lực lượng Campuchia chuẩn bị mở đợt tấn công vào lính thủy đánh bộ Thái Lan nhằm giành lại địa điểm chiến lược Ban Sam Lang. Đây là mục tiêu mà lính thủy đánh bộ Thái Lan tuyên bố kiểm soát từ ngày 14/12.

Không quân Thái Lan không bình luận về thông tin F-16 ném bom xuống làng Prey Chan thuộc tỉnh Banteay Meanchey.

Các cuộc không kích diễn ra hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Campuchia lên án Thái Lan triển khai tiêm kích F-16 trong lãnh thổ Campuchia "là hành động sử dụng vũ lực không tương xứng và phi lý". Phnom Penh kêu gọi Bangkok ngừng sử dụng vũ khí này.

Giới chức Campuchia cáo buộc chiến đấu cơ Thái Lan đã xâm nhập sâu khoảng 80-90 km, tiến hành các đợt không kích làm dân thường thiệt mạng ở tỉnh Siem Reap, dù tỉnh này không giáp biên giới hai nước.

Campuchia cho biết những cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có đền Preah Vihear, đồng thời kêu gọi Thái Lan chấm dứt mọi hoạt động quân sự gây nguy hiểm cho dân thường.

RTAF ngày 16/12 cho hay các cuộc không kích bằng F-16 vào sâu trong lãnh thổ Campuchia một ngày trước đã phá hủy hàng loạt pháo phản lực BM-21 tại một kho vũ khí. Bangkok phủ nhận cáo buộc trận không kích này gây thương vong cho dân thường Campuchia.

Phó tư lệnh Không quân phụ trách tác chiến Chakkrit Thammavichai nhấn mạnh các đòn đánh chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, nhằm hoàn thành mục tiêu làm suy giảm năng lực quân sự của đối phương.

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này giữa hai nước đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó 19 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 17 dân thường Campuchia, theo các công bố của quân đội Thái Lan và Bộ Nội vụ Campuchia tính đến ngày 16/12.

Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước phải sơ tán khỏi biên giới. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia cần ngừng bắn trước.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Thai Enquirer, Khaosod)