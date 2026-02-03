Thái Lan thua sốc ở giải futsal châu Á

IndonesiaĐương kim Á quân Thái Lan bất ngờ thua Iraq 2-4 ở tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026 chiều 3/2.

Thái Lan từng vào chung kết giải châu Á 2024 và chỉ thua Iran trên sân nhà. Tại giải năm nay, họ toàn thắng ở vòng bảng, ghi 9 bàn và thua một, trong đó có trận thắng Việt Nam 1-0. Thái Lan mới đây không thể giành HC vàng SEA Games 33 nên đặt quyết tâm cao ở giải lần này để lấy thể diện. Đội bóng xứ chùa vàng đang đứng 11 thế giới và có 9 cầu thủ từng đoạt Á quân hai năm trước.

Trong khi đó, Iraq chỉ đứng 37 thế giới. Họ đứng nhì bảng A sau chủ nhà Indonesia, chỉ ghi 8 bàn, thủng lưới 5 bàn.

Thái Lan (áo xanh) thua Iraq 2-4 ở tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026, chiều 3/2. Ảnh: AFC

Dù vậy, ở trận đấu loại trực tiếp, khoảng cách 26 bậc không nói lên nhiều điều khi hai đội chơi chặt chẽ đầu trận. Iraq phòng ngự - phản công sắc sảo hơn và mở tỷ số ở phút thứ 7. Từ phản công nhanh, Salim Kadhim kéo bòng ra cánh phải chuyền cho Mustafa Ihsan chích mũi giày đánh bại thủ môn Nuttapong Yeemarep của Thái Lan.

Đội số một futsal Đông Nam Á nhanh chóng đáp trả. Phút thứ 9, từ pha để mất bóng của cầu thủ Iraq, Panut Kittipanuwong kiến tạo cho Muhammad Osamanmusa đệm cận thành gỡ hòa 1-1. Sau đó, Thái Lan tiếp tục gây nhiều sóng gió về khung thành đối thủ, nhưng các cú sút của họ đều bị thủ môn Ibrahim Ahmed hóa giải.

Đầu hiệp hai, Iraq tiếp tục chơi khởi sắc. Phút 22, Kadhim bứt tốc vượt qua hậu vệ Thái Lan rồi chuyền cho Ihsan kết thúc vào khung thành trống nâng tỷ số 2-1.

Thái Lan tiếp tục dồn toàn lực tấn công nhưng các cơ hội của họ không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Ahmed. Ngược lại, họ nhận thêm bàn thua ở phút 33, khi Kadhim phối hợp nhịp nhàng với Ihsan để ghi bàn thứ ba cho Iraq.

Với cách biệt kém hai bàn, Thái Lan chơi power-play, nhưng nhận thêm bàn thua thứ tư từ cú sút phản công vào lưới trống của thủ môn Ahmed.

Những giây cuối trận, Chaowala Sriarwut ghi bàn nhưng không thể giúp "voi chiến" tránh khỏi thất bại 2-4 và sớm rời giải.

Cầu thủ Iraq mừng chiến thắng 4-2 trước Thái Lan ở tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026, chiều 3/2. Ảnh: AFC

Vòng chung kết giải futsal vô địch châu Á diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại hai sân Indonesia Arena và Istora Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. 14 đội tuyển tham dự gồm Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Kuwait, Tajikistan, Lebanon, Malaysia, Indonesia, Australia, Việt Nam và Afghanistan. Các đội chia bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất nhì vào vòng loại trực tiếp.

Iran giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch châu lục. Đại diện Tây Á còn là đội đầu tiên đăng quang ở kỳ giải 1999, và đến Indonesia kỳ này với tư cách ĐKVĐ. Danh hiệu bốn kỳ giải còn lại thuộc về Nhật Bản năm 2006, 2012, 2014 và 2022.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan có thành tích tốt nhất, với vị trí á quân 2008, 2012, 2024. Việt Nam đứng thứ tư năm 2016. Trong khi đó, thành tích của Indonesia là vào tứ kết 2022, còn Malaysia chưa từng vượt qua vòng bảng. Đây là lần thứ 8 Việt Nam tham dự giải châu Á. Ngoài ra, futsal nam Việt Nam từng hai lần dự World Cup 2016 và 2021.

Lúc 19h, Việt Nam gặp Indonesia ở tứ kết.

Đức Đồng