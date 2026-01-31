Việt Nam thua đau Thái Lan ở giải futsal châu Á

IndonesiaBỏ lỡ nhiều cơ hội, Việt Nam thua Thái Lan 0-1 ở lượt thứ ba bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026, chiều 31/1.

*Ghi bàn: Aransanyalak 36'

Hai đội đã vào bán kết với cùng 6 điểm, nhưng Việt Nam thua hiệu số nên cần thắng để đứng nhất bảng. Đội chơi phòng ngự kiên cường và phản công tốt nguy hiểm nhưng các cơ hội đều bị bỏ lỡ trước khi thủng lưới ở cuối trận. Do đó, Việt Nam đứng nhì bảng B và phải gặp chủ nhà Indonesia hoặc Iraq ở tứ kết.

Trong lịch sử 10 trận đối đầu, Việt Nam chỉ thắng Thái Lan một trận vào năm 2014. Trận thua mới nhất là thất bại 1-2 ở SEA Games 33. Thái Lan là đương kim Á quân giải châu Á và dự giải kỳ này với đội hình giàu kinh nghiệm trong độ tuổi 22-37. Ngược lại, Việt Nam hướng đến mục tiêu World Cup 2028 nên trẻ hóa lực lượng, các cầu thủ trong độ tuổi 18-30.

Việt Nam để thua Thái Lan 0-1 ở thứ hai bảng B giải vô địch futsal châu Á 2026, chiều 31/1. Ảnh: AFC

HLV Diego Giustozzi chọn chiến thuật phòng ngự - phản công ngay từ hiệp một. Bằng các pha đeo bám chặt và phán đoán tình huống, Việt Nam cắt đứt các cơ hội của Thái Lan. Sau các tình huống giải vây, Việt Nam suýt mở tỷ số ở phút thứ 6 khi fixo Đinh Công Viên phản công một mình đối diện thủ môn nhưng lại sút trúng người gác đền Arut Senbat 37 tuổi của Thái Lan.

Bên cạnh dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, Thái Lan còn sở hữu chân sút nhạy bén Osamanmusa nhạy bén. Cầu thủ đang thi đấu ở Tây Ban Nha có những pha xoay người cài đè rồi bất ngờ đổi hướng sút khiến thủ môn Phạm Văn Tú nhiều lần cứu thua.

Nếu thua, Việt Nam vẫn nhì bảng, nên sang hiệp hai, đội chơi mạo hiểm hơn với các pha dâng cao tấn công tốc độ. Thái Lan thường xuyên phạm lỗi và phải nhận hai thẻ vàng để truy cản Việt Nam. Phút 25, fixo Nhan Gia Hưng dứt điểm nguy hiểm buộc thủ môn Thái Lai phải trổ tài đẩy bóng. Đến phút 27, pivo Nguyễn Đa Hải đối mặt thủ môn, chích mũi giày đưa bóng đi căng nhưng lại chệch khung thành.

Đến phút 32, Việt Nam được hưởng đá phạt trước vòng cấm, các cầu thủ phối hợp tạo bất ngờ. Gia Hưng đá bóng về cột xa, qua tầm tay thủ môn Thái Lan, nhưng ala Trần Thái Huy không kịp chạm ghi bàn, chứng kiến bóng bật cột dọc ra ngoài.

Chứng kiến các học trò lỡ nhiều cơ hội rõ rệt, HLV Giustozzi nhiều lần ôm đầu tiếc nuối. Và Việt Nam phải trả giá ở phút 36 khi hàng phòng ngự sơ hở để Aransanyalak thoát xuống từ cánh phải rồi sút chéo góc hạ thủ môn Văn Tú ghi bàn duy nhất trận đấu.

"Chúng tôi rất tiếc vì tạo nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn", Thái Huy nói sau trận. "Chúng tôi nghiên cứu kỹ đối thủ, tuân thủ chiến thuật phòng ngự phản công nhưng không may mắn. Dù kết quả không như mong đợi, tôi nghĩ đội vẫn chơi tốt nếu nhìn vào thế trận. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ mới 19-20 tuổi tiến bộ qua từng trận, là dấu hiệu đáng mừng cho futsal Việt Nam".

Việt Nam sẽ đá tứ kết 3/2.

Vòng chung kết giải futsal vô địch châu Á diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại hai sân Indonesia Arena và Istora Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. 14 đội tuyển tham dự gồm Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Kuwait, Tajikistan, Lebanon, Malaysia, Indonesia, Australia, Việt Nam và Afghanistan. Các đội chia bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất nhì vào vòng loại trực tiếp.

Iran giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch châu lục. Đại diện Tây Á còn là đội đầu tiên đăng quang ở kỳ giải 1999, và đến Indonesia kỳ này với tư cách ĐKVĐ. Danh hiệu bốn kỳ giải còn lại thuộc về Nhật Bản năm 2006, 2012, 2014 và 2022.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan có thành tích tốt nhất, với vị trí á quân 2008, 2012, 2024. Việt Nam đứng thứ tư năm 2016. Trong khi đó, thành tích của Indonesia là vào tứ kết 2022, còn Malaysia chưa từng vượt qua vòng bảng. Đây là lần thứ 8 Việt Nam tham dự giải châu Á. Ngoài ra, futsal nam Việt Nam từng hai lần dự World Cup 2016 và 2021.

Đức Đồng