Thái Lan sẽ trao trả 18 tù binh Campuchia tại cửa khẩu

Thái Lan thông báo sẽ trao trả trên nguyên tắc nhân đạo 18 tù binh Campuchia bị bắt trong xung đột hồi tháng 7 tại cửa khẩu Ban Phak Kad.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan cùng cơ quan biên phòng hai tỉnh Chanthaburi và Trat ngày 6/11 xác nhận đang tiến hành công tác chuẩn bị để trao trả 18 tù binh Campuchia tại cửa khẩu biên giới ở huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi, vào ngày 12/11.

Thiếu tướng Winthai Suwaree, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, cho biết việc trao trả tù binh Campuchia sẽ diễn ra sau khi các bên hoàn tất giai đoạn một của quá trình rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới. Việc trao trả tù binh này cũng không ảnh hưởng tới hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

Binh sĩ Thái Lan đứng cạnh những người được cho là tù binh Campuchia trong ảnh công bố ngày 29/7. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Quân đội Thái Lan hồi tháng 7 bắt 18 binh sĩ Campuchia sau cuộc đụng độ tại khu vực Samtae, huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket. Nhóm gồm một thiếu úy, hai thượng sĩ, 12 trung sĩ và 3 hạ sĩ, trong đó một người trúng đạn vào hông phải và cánh tay trái.

Theo quân đội Thái Lan, các binh sĩ Campuchia đã đầu hàng mà không kháng cự hay có hành vi thù địch nào khác. Họ đã bị tước vũ khí và bị giam theo các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế. Thái Lan khẳng định những tù binh này trong thời gian bị giam được đảm bảo nhu cầu cơ bản về trang phục, thực phẩm, nước uống và điều trị y tế khi cần thiết.

Truyền thông Campuchia ngày 7/11 cũng đưa thông tin này, cho biết thêm rằng việc thả 18 binh sĩ là một điều kiện được nêu trong điều 5 của Tuyên bố chung về hòa bình hai nước, được ký ở Kuala Lumpur hôm 26/10.

Sau thỏa thuận hòa bình, Thái Lan - Campuchia cam kết ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung.

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan - Campuchia đạt được hòa bình lâu dài, không còn các cuộc đụng độ lẻ tẻ ở biên giới, vốn là nguyên nhân khiến hoạt động giao thương, đi lại giữa hai nước bị đình trệ.

