Thái Lan nêu lý do đánh bom cầu huyết mạch của Campuchia

Thái Lan cho biết nước này đánh bom cầu O Chik nhằm ngăn Campuchia đưa vũ khí hạng nặng chi viện tới khu vực giao tranh ở biên giới.

Quân đội Thái Lan ngày 21/12 xác nhận chiến đấu cơ F-16 của nước này đã đánh bom cầu O Chik trong cuộc không kích tối 19/12, cắt đứt tuyến tiếp tế huyết mạch từ tỉnh Siem Reap tới tỉnh biên giới Oddar Meanchey của Campuchia.

Bộ Quốc phòng Campuchia trước đó cho hay hai tiêm kích F-16 Thái Lan đã ném ba quả bom xuống cây cầu O Chik, khiến công trình bị hư hại nghiêm trọng. Cơ quan này cho hay việc cây cầu bị phá hủy đã làm gián đoạn nghiêm trọng sinh kế và khả năng đi lại của người dân hai tỉnh, làm gia tăng hệ lụy nhân đạo của cuộc xung đột biên giới.

Cầu O Chik nối tỉnh Oddar Meanchey và tỉnh Siem Reap của Campuchia bị phá hủy vào đêm 19/12. Ảnh: Cambodianess

Trong khi đó, quân đội Thái Lan cho rằng việc nhắm vào cây cầu sẽ khiến Campuchia gặp khó khăn hơn trong việc di chuyển quân, vũ khí và thiết bị quân sự tới biên giới, làm giảm khả năng chiến đấu và tạo điều kiện cho các đơn vị nước này hoạt động hiệu quả hơn tại khu vực tranh chấp, trong đó có đền Ta Kwai và Đồi 350 thuộc huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin.

Hình ảnh được truyền thông Campuchia công bố cho thấy những lỗ thủng lớn xuất hiện trên mặt cầu, để lộ phần cốt thép bị đứt, khiến các phương tiện cỡ lớn không thể lưu thông.

Thái Lan tuyên bố đã sử dụng bom dẫn đường có độ chính xác cao để đánh vào cây cầu, không phải để đánh sập nó hoàn toàn, mà nhằm ngăn các phương tiện quân sự hạng nặng như pháo phản lực phóng loạt BM-21 đi qua. Bangkok cho hay dân thường Campuchia vẫn có thể đi bộ hoặc đi xe máy qua cầu.

Vị trí cầu O Chik nối tỉnh Siem Reap (màu vàng) và tỉnh Oddar Meanchey (màu đỏ), cách biên giới Campuchia - Thái Lan khoảng 70 km. Đồ họa: Cambodianess

Cầu O Chik nằm trên Quốc lộ 68 thuộc huyện Chong Kal, tỉnh Oddar Meanchey, cách khu vực biên giới Chong Chom ở tỉnh Surin của Thái Lan khoảng 62 km. Cây cầu đã được đưa vào sử dụng hơn một thập kỷ và là mắt xích quan trọng kết nối hai tỉnh Siem Reap và Oddar Meanchey.

Giới chức Thái Lan cho hay chiến dịch ném bom được triển khai sau khi họ phát hiện Campuchia tăng cường điều động quân đội và thiết bị về phía tiền tuyến qua tuyến đường huyết mạch này.

Bộ Quốc phòng Campuchia mô tả đây là hành động tấn công bừa bãi, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời cho rằng các cuộc không kích này thách thức nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ và Trung Quốc.

Cơ quan này cho hay giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra hôm nay, khi lực lượng Thái Lan pháo kích làng Thma Daun và khu vực xung quanh đền Ta Moan thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Vị trí các tỉnh biên giới Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát vào ngày 7/12 và đến nay vẫn diễn ra căng thẳng. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau leo thang xung đột, yêu cầu đối phương ngừng bắn trước.

Đợt giao tranh đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia, theo các công bố của quân đội Thái Lan và Bộ Nội vụ Campuchia tính đến ngày 19/12.

Vũ Hoàng (Theo Nation, Khmer Times, Fresh News)