Thái Lan nêu lý do bỏ chốt biên giới khi Campuchia phản công

Thái Lan cho biết phải rút lực lượng khỏi chốt Ban Khlong Phaeng sau khi Campuchia phản công bằng hỏa lực mạnh, trong đó có pháo phản lực BM-21.

Trang Fresh News của Campuchia ngày 11/12 đăng video lực lượng nước này tiến vào chốt kiểm soát biên phòng Boeng Trakuon tại huyện Thmar Puok thuộc tỉnh Banteay Meanchey, tiếp giáp tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan. Thông tin được công bố một ngày sau khi binh sĩ Thái Lan cắm cờ tại chốt Boeng Trakuon, dưới sự yểm trợ của xe thiết giáp.

Quân đội Thái Lan hôm nay cho biết giao tranh với lực lượng Campuchia vẫn diễn ra ác liệt ở tỉnh biên giới Sa Kaeo. Đại tá Ritcha Suksuwan, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, nói rằng lực lượng Campuchia đã sử dụng hỏa lực mạnh, trong đó có pháo phản lực BM-21, làm hai binh sĩ Thái Lan bị thương và khiến nỗ lực giữ vững vị trí "trở nên bất khả thi".

Campuchia tuyên bố đẩy lùi lực lượng Thái Lan, giành lại chốt Quân nhân Campuchia giành lại chốt biên phòng tỉnh Banteay Meanchey ngày 11/12. Video: Fresh News

"Chúng tôi đánh giá rằng không thể kiểm soát khu vực này một cách an toàn, nên các đơn vị Thái Lan đã rút khỏi chốt biên phòng. Quân đội Campuchia sau đó tiến vào và hạ cờ Thái Lan", ông nói, nhấn mạnh vị trí này "vẫn nằm trong khu vực mà Thái Lan đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát".

Quân đội Thái Lan khẳng định đã hoàn toàn kiểm soát khu vực Ban Nong Ya Kaeo ở huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo và "tiếp tục tấn công các vị trí trọng yếu".

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin.

Campuchia trước đó tuyên bố khu vực này có mốc biên giới cố định, song vẫn bị lực lượng Thái Lan tiến vào giao chiến. Tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cáo buộc quân đội Thái Lan tiến hành các hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế, tấn công phủ đầu nhằm vào binh sĩ và dân thường Campuchia.

Đợt giao tranh mới giữa Campuchia và Thái Lan đã bước sang ngày thứ 6, bất chấp các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn.

Campuchia ghi nhận 11 dân thường thiệt mạng và 76 người bị thương, trong khi Thái Lan thông báo 9 binh sĩ, 3 dân thường thiệt mạng, 120 người bị thương. Hàng trăm nghìn dân thường ở khu vực biên giới hai nước phải sơ tán.

