Thái Lan muốn chấm dứt 'trào lưu Nhật Bản' ở cấp ĐTQG?

Thái LanViệc đột ngột sa thải HLV Masatada Ishii cho thấy LĐBĐ Thái Lan (FAT) dường như muốn kết thúc sự ảnh hưởng của bóng đá Nhật Bản tại các đội tuyển quốc gia.

HLV Masatada Ishii cảm ơn người hâm mộ sau trận Thái Lan thắng Đài Loan 6-1 ở lượt bốn bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Taipei Municipal, Đài Loan ngày 14/10/2025. Ảnh: FAT

Quyết định chiều 21/10 của FAT khiến truyền thông, người hâm mộ Thái Lan và ngay cả HLV Masatada Ishii sốc. Một tuần trước, đội tuyển đã chơi một trong những trận hay nhất dưới thời Ishii, khi đánh bại Đài Loan 6-1 trên sân khách ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trong tuyên bố chính thức, FAT cho rằng phong cách quản lý và lối chơi của ĐTQG dưới thời Ishii không phù hợp với định hướng, và thành tích chung cũng không tốt. Nhưng theo chuyên gia bóng đá Thái Lan Bebangkapong, đây giống như lời tạm biệt đối với trào lưu Nhật Bản. Trước Ishii, FAT đã chia tay HLV Takayuki Nishigaya ở đội U23 vào tháng 6 do thành tích toàn thua, chỉ chín tháng sau khi bổ nhiệm.

Đến tháng 8, FAT tiếp tục chia tay HLV Futoshi Ikeda ở tuyển nữ quốc gia, do mất vé dự Asian Cup 2026 và chỉ đứng thứ tư tại ASEAN Cup 2025. Ikeda vốn có một hồ sơ đẹp khi dẫn dắt ĐTQG nữ Nhật Bản (2021-2024), trước đó là vô địch U19 châu Á 2017 và U20 World Cup 2018.

Dưới thời Ishii, Thái Lan thắng 16, hòa 6 và thua 8. Tỷ lệ thắng 53,3% chỉ xếp sau 56,76% của người tiền nhiệm Mano Polking. Đội bóng của ông có những trận chơi hay như hòa Arab Saudi 0-0 ở vòng bảng Asian Cup 2023 và Hàn Quốc 1-1 ở vòng loại hai World Cup, nhưng cũng có những trận chơi dở như khi hòa Trung Quốc 1-1 (vòng loại hai) và gần nhất là thua Turkmenistan 1-3 (vòng loại cuối Asian Cup 2027).

"Việc thích thử nghiệm cầu thủ và chiến thuật mọi lúc là vấn đề của Ishii", Bebangkapong viết trên tờ Thairath. "Hai trận thắng Đài Loan dường như khôi phục lại niềm tin dành cho Ishii, nhưng những người chịu trách nhiệm ở FAT có lý do để quyết định sa thải một cách đường đột".

Vị chuyên gia này cho rằng FAT đặt cao tính hiệu quả ở hai trận cuối cùng vòng loại cuối Asian Cup 2027, lần lượt làm khách trước Sri Lanka vào ngày 18/11 và tiếp Turkmenistan ngày 31/3/2026. "Liên đoàn có lẽ không muốn mạo hiểm để Ishii thử nghiệm đội bóng nữa. Tốt hơn hết là quyết định ngay lúc này", Bebangkapong cho biết.

FAT có khoảng hai tuần để tìm người thay thế, trong đó Giám đốc kỹ thuật người Anh Anthony Hudson được nhắc đến nhiều nhất.

Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan Anthony Hudson. Ảnh: FAT

Trong khi đó, trang tin SS Thai Football cho rằng có 7 lý do dẫn đến cuộc chia tay giữa FAT và HLV Ishii. Thứ nhất, Thái Lan bị loại từ vòng loại hai World Cup 2026. Dù có quyền tự quyết ở hai lượt cuối, nhưng họ chỉ có thể hòa Trung Quốc 1-1 và thắng Singapore 3-1. Kết quả này dẫn đến việc Thái Lan đứng ba ở bảng C dù có cùng 8 điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng với Trung Quốc, nhưng thua hiệu số đối đầu.

Thứ hai là không thể vô địch ASEAN Cup 2024, khi thua Việt Nam cả hai lượt trận chung kết và thua Philippines lần đầu sau 52 năm. Ngoài ra, lối chơi tấn công của đội tuyển xứ chùa Vàng không rõ ràng dẫn đến mất chức vô địch King’s Cup 2025 vào tay Iraq.

Hai lý do tiếp theo nằm ở phong cách quản lý. "Ishii không chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất mà trao cơ hội cho những người ít thi đấu ở CLB", bài viết của SS Thai Football có đoạn. "Cách huấn luyện cũ khiến cầu thủ thiếu khát khao ở cả luyện tập lẫn thi đấu, đặc biệt trong tấn công".

Lý do thứ sáu là Ishii chỉ giúp Thái Lan thắng Sri Lanka 1-0 với màn trình diễn không ấn tượng, trước khi thua Turkmenistan 1-3 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Việc giành ngôi nhất bảng trở nên khó khăn, và phải chờ đợi hai trận cuối trong áp lực.

Cuối cùng, trang tin này cho rằng HLV Ishii đã không lắng nghe lời khuyên từ Ủy ban kỹ thuật FAT trong buổi họp sáng 21/10, dẫn đến đánh giá "phong cách quản lý không còn phù hợp". SS Thai Football cho rằng: "Việc thắng 16 trong 30 trận từ tháng 12/2023, tương đương 53%, là chưa tương xứng với mục tiêu và mức lương hàng tháng được nhận".

HLV Masatada Ishii đeo băng thủ quân cho tiền vệ Chanathip Songkrasin trước trận Thái Lan thắng Đài Loan 6-1. Ảnh: FAT

Truyền thông Thái Lan cũng cho biết Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) không liên quan đến việc bổ nhiệm HLV. Trách nhiệm chăm lo các ĐTQG được giao phó tuyệt đối cho một Ủy ban kỹ thuật.

Theo chuyên gia Man Kosin, một tuyển thủ Thái Lan đã "sốc" khi nghe tin HLV Ishii bị sa thải. Cầu thủ này miêu tả HLV Nhật Bản là người ít nói, nhưng tận tâm với công việc. Tình hình ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 cũng chưa đến nỗi tệ để phải thay đổi ngay lập tức. "Sa thải HLV lúc này không phải là điều tốt. Người mới sẽ phải thích nghi và học hỏi từ đầu", cầu thủ này nói. "Lẽ ra nên để HLV Ishii hoàn thành hết chiến dịch, sau đó đánh giá lại toàn bộ quá trình".

Thái Lan đang đứng nhì bảng D vòng loại cuối. Đội có cùng 8 điểm như Turkmenistan, nhưng xếp sau do kém hiệu số đối đầu (thua 1-3).

Trung Thu