HLV Ishii tức giận vì Thái Lan sa thải đột ngột

Thái LanHLV Masatada Ishii mô tả lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT) là những người thiếu trung thực, sau quyết định sa thải chiều nay 21/10.

FAT thông báo sa thải HLV Ishii vào lúc 15h. Ngay sau đó, nhà cầm quân Nhật Bản thể hiện sự bức xúc trên Instagram cá nhân.

Ishii cho biết ông được FAT mời lên họp để đánh giá lại hai trận thắng Đài Loan ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 (thắng 2-0 và 6-1). Cuộc họp diễn ra lúc 10h hôm nay, có sự góp mặt của Phó chủ tịch FAT Chanwit Pholchiwin, thành viên Ban điều hành Piyapong Pue-on và Tổng thư ký Ekapol Pholnawi.

HLV Ishii chỉ đạo trong trận Thái Lan thắng Đài Loan 6-1 ở lượt bốn bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Taipei Municipal, Đài Loan ngày 14/10/2025. Ảnh: FAT

Sau khi thảo luận xong, đại diện FAT cho biết muốn thay toàn bộ ban huấn luyện ĐTQG. Tuy nhiên, Ishii bảo rằng hãy nói về việc này sau, và FAT cũng chưa gửi văn bản chính thức nào. "Tôi vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi liên đoàn tuyên bố chia tay chiều nay", HLV Ishii viết. "Họ thật sự là những kẻ thiếu trung thực".

Cuối thư, HLV sinh năm 1967 dành lời cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ đội tuyển Thái Lan.

Chia sẻ của Ishii khiến truyền thông Thái Lan dậy sóng. Báo Siam Sports giật tít: "Ishii vô cùng tức giận sau khi bị sa thải. Ông chỉ trích liên đoàn thiếu trung thực khi đột ngột hủy hợp đồng".

Trang News Inn thì bình luận: "Bài đăng gây chấn động lớn cho FAT và khiến công chúng đặt câu hỏi về quyết định cũng như quy trình làm việc của liên đoàn".

Trong tuyên bố chính thức, FAT cho rằng phong cách quản lý và lối chơi của ĐTQG dưới thời HLV Ishii không phù hợp với định hướng. Bên cạnh đó, thành tích chung cũng không tốt. Thực tế, dưới thời HLV người Nhật Bản, Thái Lan thắng 16, hòa 6 và thua 8. Tỷ lệ thắng 53,3% chỉ xếp sau người tiền nhiệm Mano Polking (56,76%).

HLV Masatada Ishii (phải) họp cùng Tổng thư ký Ekapol Pholnawi, Thành viên Ban điều hành Piyapong Pue-on, Phó chủ tịch Chanwit Pholchiwin (từ trái sang) tại trụ sở LĐBĐ Thái Lan sáng 21/10/2025. Ảnh: FAT

Ishii vốn gắn bó từ lâu với bóng đá Thái Lan, từng giúp Buriram United hai lần giành cú ăn ba gồm Thai League 1, Thai FA Cup, Thai League Cup mùa 2021-2022 và 2022-2023, qua đó nhận cú đúp danh hiệu HLV xuất sắc Thai League. Ông được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng Thái Lan vào tháng 12/2023 trong bối cảnh Thái Lan vừa thua Trung Quốc trên sân nhà và nguy cơ không vượt qua vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Trận ra mắt của HLV Ishii là đá giao hữu thua đội tuyển quê nhà Nhật Bản 0-5. Sau đó, Thái Lan gây ấn tượng ở Asian Cup 2023 khi thắng Kyrgyzstan 2-0, hòa Oman và Arab Saudi 0-0. Đến vòng 1/8, họ thua Uzbekistan 1-2.

Đến vòng loại hai, họ cầm hòa Hàn Quốc 1-1 trên sân khách. Tuy nắm quyền tự quyết, Thái Lan lại hòa Trung Quốc và thắng Singapore tỷ số thấp ở hai lượt cuối. Họ vì thế đứng ba ở bảng C dù có cùng 8 điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng với Trung Quốc, nhưng thua hiệu số đối đầu.

Trước khi đến Thái Lan năm 2019, Ishii từng là cầu thủ Kashima Antlers vô địch J-League 1996. Sau khi giải nghệ năm 1998, ông theo đuổi sự nghiệp huấn luyện nhưng phải đến năm 2015 mới giành danh hiệu đầu tiên là J-League Cup cùng Kashima Antlers. Một năm sau, đội bóng của ông giành cú đúp vô địch J-League 1 và Cup Hoàng đế, á quân FIFA Club World Cup khi thua Real Madrid 2-4 sau 120 phút. Năm đó, Ishii nhận danh hiệu HLV xuất sắc J-League.

FAT cho biết sẽ lựa chọn HLV mới trong thời gian sớm nhất có thể, để chuẩn bị cho lịch FIFA Days tháng 11. Thái Lan sẽ đá giao hữu với Singapore vào ngày 13/11, trước khi làm khách trước Sri Lanka ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 18/11. Thái Lan đang đứng nhì bảng D, với 9 điểm như Turkmenistan, nhưng xếp sau do kém hiệu số đối đầu (thua 1-3). Chỉ các đội nhất bảng ở vòng này mới có vé dự Asian Cup 2027.

Trung Thu