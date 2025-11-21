Thái Lan muốn cải tạo soái hạm thành tàu sân bay drone

Hải quân Thái Lan được lệnh nghiên cứu phương án cải tạo tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet thành chiến hạm chuyên vận hành thiết bị không người lái.

Đô đốc Pairoj Fueangchan, tư lệnh hải quân Thái Lan, ngày 20/11 thông báo kế hoạch hiện đại hóa lực lượng trong năm 2026 và nhấn mạnh đây là "năm sẵn sàng tác chiến" của quân chủng này.

Một trong những kế hoạch được đặt ra là nghiên cứu cải tạo, nâng cấp tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet thành "tàu mẹ" để triển khai các hệ thống không người lái (drone), gồm máy bay, tàu lặn và tàu mặt nước. Bước đầu của dự án là xác định hạng mục cải tạo và nhu cầu mua sắm tương ứng.

"Nếu báo cáo cho thấy cần 24 máy bay không người lái (UAV), chúng tôi sẽ lập kế hoạch. Chiến tranh thay đổi, công nghệ cũng thay đổi, hệ thống không người lái giúp tác chiến hiệu quả hơn với nguồn lực ít hơn", ông Pairoj nói.

Tư lệnh hải quân Thái Lan nhấn mạnh tàu mặt nước và tàu ngầm vẫn là năng lực không thể thiếu, đóng vai trò duy trì hiện diện và tiếp cận khu vực tác chiến. Những khí tài không người lái, thiết bị chống drone sẽ tích hợp cho tàu chiến và các đơn vị trên bộ nhằm tăng cường khả năng chiến đấu.

Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet trong lần ra khơi vào năm 2023. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Hải quân Thái Lan đã tiếp nhận UAV trinh sát MARCUS-B vào biên chế, đánh dấu lần đầu máy bay cánh bằng xuất hiện trở lại trên HTMS Chakri Naruebet kể từ khi tàu ngừng vận hành cường kích AV-8S Matador hồi năm 2006.

Dự án MARCUS-B được phát triển bởi Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển Hải quân Thái Lan (NRDO), đã thử nghiệm thành công từ năm 2022 và đang chờ ngân sách để sản xuất hàng loạt. Thái Lan thiết kế UAV cho nhiệm vụ trinh sát phi vũ trang để tiết kiệm chi phí, nhưng cũng phát triển biến thể tự sát thuộc dòng MARCUS.

Mỗi chiếc MARCUS-B có sải cánh 4,8 m, nặng tối đa 50 kg, đạt tốc độ hành trình 90-130 km/h, độ cao tối đa 5.000 m và phạm vi hoạt động hơn 200 km. Máy bay có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, phù hợp với hoạt động trên sàn đáp nhỏ của HTMS Chakri Naruebet.

HTMS Chakri Naruebet là soái hạm của hải quân Thái Lan, cũng là tàu sân bay đầu tiên và duy nhất của nước này. Chiến hạm được đóng tại Tây Ban Nha, dựa trên thiết kế lớp tàu Principe de Asturias, được đưa vào biên chế và vận hành từ đầu năm 1997.

Đây là tàu sân bay nhỏ nhất còn hoạt động trên thế giới hiện nay. HTMS Chakri Naruebet có chiều dài 182 m và lượng giãn nước hơn 11.400 tấn, tốc độ tối đa khoảng 48 km/h, tầm hoạt động hơn 18.500 km ở vận tốc hành trình 22 km/h.

Khó khăn tài chính của Thái Lan từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997 khiến HTMS Chakri Naruebet chỉ ra biển khoảng một ngày mỗi tháng, chủ yếu là để huấn luyện, còn lại là nằm cảng Sattahip để du khách tham quan.

Thanh Danh (Theo Nation, Naval News)