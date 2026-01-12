Quân đội Thái Lan lên án vụ đánh bom 11 trạm xăng ở miền nam, nhưng chưa tìm được thủ phạm và kêu gọi người dân tố giác.

Các vụ đánh bom diễn ra vào rạng sáng 11/1 tại ba tỉnh miền nam Pattani, Yala và Narathiwat là "hành vi vô nhân đạo, đe dọa an toàn của cộng đồng và công trình dân sinh, nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và phá hoại hòa bình trong khu vực", phát ngôn viên lục quân Thái Lan Winthai Suvaree ngày 12/1 cho biết.

Quân đội Thái Lan trước đó cho biết những quả bom phát nổ trong vòng 40 phút tại 11 trạm xăng ở ba tỉnh trên vào rạng sáng 11/1. Một nhóm người đã cài thuốc nổ vào các trụ bơm xăng rồi kích hoạt, gây ra loạt đám cháy lớn khiến 4 người bị thương, trong đó có một lính cứu hỏa và hai nhân viên trạm xăng ở tỉnh Pattani.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công. Giới chức Thái Lan cũng chưa bắt được nghi phạm nào.

Ông Winthai cho biết hành động này "phản ánh ý định sử dụng bạo lực, đi ngược lại các nguyên tắc về biện pháp hòa bình theo tiêu chuẩn quốc tế". Theo ông, bạo lực dưới bất cứ hình thức nào "đều không phải giải pháp và không thể chấp nhận được".

Thái Lan kêu gọi người dân tố cáo nhóm đánh bom 11 trạm xăng Loạt trạm xăng ở miền nam Thái Lan bốc cháy sau khi bị tấn công ngày 11/1. Video: Chong 3 Et Di

"Đây không phải vấn đề về mặt tư tưởng, mà là hành động vi phạm pháp luật có tổ chức và không thể biện minh", ông Winthai nói. "Tôi yêu cầu những bên chịu trách nhiệm hãy chấm dứt ngay hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cũng như kêu gọi các bên lên án thủ phạm và tránh hỗ trợ họ dưới bất cứ hình thức nào".

Ông Winthai cũng kêu gọi người dân hợp tác với chính quyền bằng việc cung cấp thông tin giúp truy bắt thủ phạm đánh bom 11 trạm xăng. Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa Tiền phương thuộc Quân khu 4 của Thái Lan đã nhận lệnh kiểm soát tình hình và thực thi pháp luật để đưa những kẻ đánh bom ra trước công lý càng sớm càng tốt.

Chính phủ Thái Lan trong nhiều năm phải đối phó các nhóm đòi độc lập cho Pattani, Yala và Narathiwat, ba tỉnh có đa số người Hồi giáo trong quốc gia chủ yếu theo đạo Phật. Phong trào nổi dậy cũng diễn ra ở tỉnh Songkhla lân cận.

Vị trí các tỉnh Pattani, Yala, Narathiwat và Songkhla của Thái Lan. Đồ họa: Wikimedia

Nguyễn Tiến (Theo Nation Thailand, AFP, AP)