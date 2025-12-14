Thái Lan điều tra sự cố xe tăng toác nòng khi giao tranh với Campuchia

Quân đội Thái Lan thông báo một xe tăng chủ lực VT-4 bị toác nòng khi làm nhiệm vụ chiến đấu và đang điều tra nguyên nhân.

"Một xe tăng VT-4 đã gặp sự cố, nòng pháo bị vỡ toác khi khai hỏa. Xe tăng đang được kiểm tra, giám định kỹ thuật để xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc", đại tá Richa Suksuwanont, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, cho biết ngày 13/12.

Đại tá Richa nói rằng giới chức Thái Lan đang xem xét nhiều khả năng, trong đó có cường độ hoạt động, bởi chiếc VT-4 đã tham gia các cuộc giao tranh với Campuchia và khai hỏa liên tục. "Chúng tôi đề nghị công chúng chờ kết luận từ Cục Quân khí", ông nói.

Xe tăng VT-4 Thái Lan bị toác nòng pháo trong ảnh công bố hôm 12/12. Ảnh: Defence Blog

Phát biểu được đưa ra sau khi xuất hiện hình ảnh xe tăng chủ lực VT-4 Thái Lan bị hỏng nặng, trong đó toàn bộ cụm pháo chính đã biến mất, hệ thống kính ngắm và cảnh báo chiếu xạ laser cũng bị hư hại. Truyền thông Thái Lan nói rằng 3 thành viên tổ lái đã bị thương, nhưng không tiết lộ mức độ cụ thể.

VT-4 là phiên bản xuất khẩu của xe tăng chủ lực thế hệ ba MBT-3000. Đây là một trong những mẫu tăng hiện đại nhất do Trung Quốc tự chế tạo, ứng dụng nhiều công nghệ từ mẫu Type-99A và được lắp hệ thống phòng thủ chủ động GL-5.

Xe tăng VT-4 được trang bị pháo nòng trơn cỡ 125 mm, có khả năng phóng tên lửa dẫn đường với tầm bắn 4,5 km. Ngoài ra, VT-4 còn được trang bị súng máy 12,7 mm và 7,62 mm.

Tính đến năm nay, lục quân Thái Lan biên chế tổng cộng 62 xe tăng VT-4. Đây là một trong hai mẫu xe tăng chủ lực hiện đại nhất của lực lượng này, bên cạnh 49 xe tăng chủ lực T-84BM Oplot-T mua từ Ukraine.

Xe tăng VT-4 Thái Lan trong đợt diễn tập hồi năm 2018. Ảnh: Army Recognition

Quân đội Thái Lan cho biết họ chọn VT-4 vì giá rẻ và chất lượng ở mức chấp nhận được so với các dòng xe tăng phương Tây. Tuy nhiên, dư luận Thái Lan từng bày tỏ lo ngại về thương vụ, bởi Thái Lan từng mua 25 xe tăng Type-69-II của Trung Quốc vào năm 1987 và phải loại biên sau một thời gian ngắn vì thường xuyên gặp hư hỏng, trục trặc và thiếu linh kiện thay thế.

Như Tâm (Theo Thairath, Defense Blog)