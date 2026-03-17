Thái Lan có thể mua dầu Nga

Phó thủ tướng Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết nước này đã thảo luận với chính phủ Nga về khả năng mua dầu thô.

Ngày 17/3, ông Phiphat Ratchakitprakarn trả lời báo giới rằng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã thảo luận vấn đề mua dầu thô Nga trong một cuộc họp tại châu Âu một ngày trước. Quá trình đàm phán vẫn tiếp diễn và phía Nga cũng sẵn sàng cung cấp nguồn hàng này.

Dầu thô Nga bị phương Tây áp trừng phạt từ sau chiến sự tại Ukraine năm 2022. Tuy nhiên, để hạ nhiệt giá dầu thế giới, Mỹ cho phép các nước mua dầu Nga đang vận chuyển trên biển đến ngày 11/4.

Ôtô xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm xăng ở Bangkok ngày 16/3. Ảnh: Reuters

Theo ông Phiphat, Chính phủ Thái Lan cũng dự kiến thảo luận về giá nhiên liệu trong hôm nay. Giá dầu diesel nước này dự kiến tăng từ ngày 18/3, sau khi giá trần 29,94 baht một lít áp dụng trong 15 ngày hết hiệu lực. Phó thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ nỗ lực giữ giá diesel không vượt 33 baht (1,02 USD) một lít.

Quỹ Nhiên liệu dầu của Thái Lan vốn được dùng để bình ổn giá trong nước, hiện thâm hụt hơn 12 tỷ baht (gần 370,4 triệu USD). Ông Phiphat cho biết Chính phủ thống nhất quỹ này không được chi quá 40 tỷ baht.

Ông Sarawut Kaewtathip - Tổng giám đốc Cục Kinh doanh Năng lượng cho biết tính đến ngày 17/3, Thái Lan có nguồn dự trữ dầu đủ dùng ít nhất 101 ngày. Số này gồm dự trữ trong nước và lượng nhập khẩu bổ sung, như 1,9 triệu thùng mua từ Angola và 625.000 thùng nhập khẩu của Mỹ. Ông tiết lộ Thái Lan đang đàm phán với các nước không chịu ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, như Nigeria và Kazakhstan.

Chiến sự tại Trung Đông khiến dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz gián đoạn. Tuyến đường này từng vận chuyển 20% dầu, khí toàn cầu. Nguồn cung thắt chặt khiến giá dầu thô thế giới leo thang, có thời điểm lên gần 120 USD một thùng.

Để đối phó tình hình mới, hồi đầu tháng Thái Lan thông báo dừng xuất khẩu nhiên liệu tinh chế đến các nước, trừ Lào và Myanmar, theo Bangkok Post. Bên cạnh đó, để củng cố an ninh nguồn cung, Bộ Năng lượng yêu cầu các công ty kinh doanh xăng dầu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 1% lên 3%.

Quốc gia này cũng phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng, đặc biệt với công chức và cơ quan nhà nước. Đó là tăng làm việc tại nhà, hạn chế dùng thang máy, tăng nhiệt độ điều hòa, tiết kiệm điện tại văn phòng.

Hà Thu (theo Reuters)