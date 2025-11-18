Thái Lan chỉ trích Campuchia đưa cựu tù binh ra tiền tuyến

Phnom Penh tái triển khai cựu tù binh từng được Bangkok trả tự do, động thái khiến quân đội Thái Lan gọi là "vô nhân đạo".

Tờ Fresh News Daily của Campuchia ngày 15/11 đăng bài viết cho biết Lim Sameng, quân nhân từng bị Thái Lan bắt làm tù binh, đã bình phục và quay lại tiền tuyến. Báo Campuchia ca ngợi Lim Sameng là "anh hùng quân đội", không bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Quân đoàn 2 lục quân Thái Lan ngày 17/11 đề cập bài viết, nói rằng Lim Sameng là một trong các binh sĩ Campuchia bị bắt sau trận giao tranh ở khu vực Kantharalak, tỉnh Sisaket ngày 24-28/7. Thái Lan thả hai tù binh Campuchia, trong đó có Lim Sameng, sau khi xác định họ "gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và có triệu chứng tâm thần".

Lim Sameng tại công sự trong ảnh công bố ngày 15/11. Ảnh: Fresh News Daily

"Lim Sameng mắc chứng nghiện rượu mạn tính và rối loạn tâm thần do căng thẳng trong chiến đấu. Trước khi được thả, Lim Sameng đã ký vào cam kết không quay trở lại tiền tuyến", Quân đoàn 2 Thái Lan cho hay.

Lực lượng này cáo buộc Campuchia đưa "người không đảm bảo sức khỏe" quay lại tiền tuyến và gọi đó là "hành động cực kỳ vô nhân đạo". Quân đoàn 2 Thái Lan tuyên bố sự việc liên quan đến Lim Sameng cho thấy nước này có lý do để không thả 18 tù binh Campuchia còn lại cho đến khi xung đột chấm dứt hoàn toàn.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin.

Lim Sameng (áo trắng, quàng khăn da cam) cùng một tù binh Campuchia được Thái Lan trao trả hồi tháng 7. Ảnh: Nation Thailand

Campuchia - Thái Lan ngày 26/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhằm giải quyết xung đột hồi tháng 7. Tổng thống Trump trước đó đã gây sức ép để hai bên ký thỏa thuận, đe dọa sẽ áp thuế trừng phạt nếu Campuchia và Thái Lan không ngừng bắn.

Bangkok ngày 11/11 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình, cáo buộc Phnom Penh không tuân thủ thỏa thuận và gài thêm mìn tại khu vực biên giới, khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương. Campuchia bác bỏ, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ các xung đột trước đây.

Lực lượng Campuchia và Thái Lan hôm 12/11 đấu súng tại biên giới, khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương. Hai phía đều cáo buộc bên kia nổ súng trước.

Nguyễn Tiến (Theo Nation Thailand, Fresh News Daily, AP)